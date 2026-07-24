Al via i casting a Brindisi per 'DICE', la serie thriller internazionale le cui riprese inizieranno a settembre



BRINDISI - In vista dell'inizio delle riprese, in programma a settembre, entrano nel vivo i preparativi per "DICE", la serie thriller di produzione indiana che sarà girata tra Brindisi, Mesagne e Lecce. La produzione esecutiva, affidata a Sirio Studios, apre ufficialmente i casting per la selezione di attori, allievi attori, figurazioni speciali e comparse da coinvolgere nelle riprese. La ricerca è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, anche di origine straniera. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. - In vista dell'inizio delle riprese, in programma a settembre, entrano nel vivo i preparativi per "DICE", la serie thriller di produzione indiana che sarà girata tra Brindisi, Mesagne e Lecce. La produzione esecutiva, affidata a Sirio Studios, apre ufficialmente i casting per la selezione di attori, allievi attori, figurazioni speciali e comparse da coinvolgere nelle riprese. La ricerca è rivolta a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, anche di origine straniera. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese.





I provini in presenza, alla presenza del regista Chandra Chaan, si terranno mercoledì 30 luglio, dalle 9.30 alle 18.00, presso il Centro di Aggregazione di Bozzano - Casa di Quartiere (Via Spagna n. 16). Non è richiesta la prenotazione: i candidati saranno ricevuti secondo l'ordine di arrivo.





Chi non potrà partecipare alla giornata di selezione potrà comunque candidarsi inviando una mail all'indirizzo casting@siriostudios.it , allegando dati anagrafici, recapito telefonico, curriculum vitae e tre fotografie (primo piano, mezzo busto e figura intera).





La produzione ricerca interpreti per numerosi ruoli da comprimario, tra cui tassisti, professori universitari, un rettore, un proprietario di bar, un commesso di telefonia, un'ispettrice di polizia, una guardia universitaria e medici. Sono inoltre previste selezioni per figurazioni speciali e comparse che interpreteranno, tra gli altri, studenti universitari, professori, poliziotti, avventori di locali, pazienti e personale ospedaliero, autisti di camion, furgoni e auto sportive.





"DICE" è una produzione internazionale destinata al mercato globale e sarà girata per circa un mese in alcune delle location più rappresentative del territorio brindisino, offrendo un'importante opportunità anche ad attori e professionisti locali.





Il progetto è prodotto dal brindisino Roberto Antoniolli, in collaborazione con la produzione del regista Chandra Chaan, con produzione esecutiva affidata a Sirio Studios.