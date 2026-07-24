JeansMusic Festival: dal 25 al 30 luglio 'Il Barbiere di Siviglia" e il recital pianistico di Federico Primiceri



JEANSMUSIC FESTIVAL 2026 Dal 25 al 30 luglio Il Barbiere di Siviglia a Santa Maria di Leuca, Corigliano d'Otranto, Otranto e Nardò. Il 29 luglio a Nardò il recital del pianista Federico Primiceri. Appuntamenti tutti a ingresso libero





Dalla lirica è iniziato il viaggio del JeansMusic Festival 2026, ed è ancora la lirica a scandire il ritmo della sua sesta edizione, che entra nel vivo con nuovi appuntamenti a ingresso libero tra Santa Maria di Leuca, Corigliano d'Otranto, Otranto e Nardò. Organizzato dall'Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce e diretto dal direttore d'orchestra, pianista e compositore Matthieu Mantanus, il Festival prosegue il suo percorso confermando la propria vocazione: portare la grande musica fuori dai teatri, affidandola alla bellezza senza tempo dei luoghi simbolo del Salento.





Protagonista di ben quattro serate sarà Il Barbiere di Siviglia, il capolavoro di Gioachino Rossini che il 25 luglio alle 21 sarà in scena a Santa Maria di Leuca (Villa La Meridiana, Caroli Hotels) per poi spostarsi il 26 luglio alle 21 a Corigliano d'Otranto (Fossato del Castello De’ Monti). Martedì 28 luglio, alle ore 21, l'appuntamento farà tappa poi al Fossato del Castello di Otranto (ore 21) e giovedì 30 luglio, sempre alle ore 21, animerà Piazza Cesare Battisti a Nardò. Non una tradizionale rappresentazione operistica, ma un format pensato per avvicinare nuovi pubblici all'opera lirica: un concerto con voce narrante che accompagna gli spettatori tra intrecci, personaggi e colpi di scena, creando un dialogo continuo con la partitura e rendendo accessibile, senza impoverirne la forza emotiva, uno dei vertici del repertorio operistico. ll Festival affida questo nuovo allestimento a un cast di giovani interpreti, confermando la propria attenzione verso i talenti emergenti della scena lirica italiana.





Al centro della vicenda c'è il Conte d'Almaviva, interpretato dal tenore Federico Buttazzo, innamorato della giovane Rosina, cui presta voce il soprano Giulia Maggio, tenuta sotto la rigida sorveglianza del tutore Don Bartolo, interpretato dal basso Giorgio Schipa, deciso a sposarla per impossessarsi della sua dote. A orchestrare il brillante intreccio è l'incontenibile Figaro, affidato al baritono Carlo Provenzano, che aiuta il Conte a conquistare la donna amata attraverso una serie di travestimenti, equivoci e trovate ingegnose. A completare il cast il basso Antonio Stragapede nel ruolo di Don Basilio, mentre la narrazione è affidata a Rosangela Giurgola, la cui voce accompagna il pubblico lungo i passaggi della vicenda, facendo da ponte tra parola e musica. Il tutto accompagnato dall'Orchestra Filarmonica di Lecce, diretta da Ernesto Colombo.





Mercoledì 29 luglio il Festival lascerà spazio invece al pianismo emergente con il recital di Federico Primiceri, in programma alle ore 21 nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò. Classe 2007, il giovane musicista è già considerato una delle personalità più promettenti della nuova scuola pianistica italiana. Dopo gli studi avviati alla Scuola Comunale di Musica "Olinto Pistoni" di Sassuolo, ha proseguito la propria formazione nei Conservatori di Milano e del Maderna-Lettimi di Cesena sotto la guida del maestro Giuseppe Albanese. Vincitore di numerosi primi premi in concorsi pianistici nazionali, è stato ospite di rassegne come Piano City Milano e ha perfezionato il proprio percorso attraverso masterclass con musicisti di fama internazionale. Un talento riconosciuto anche dal musicologo Giorgio Sanguinetti, che lo ha indicato tra le personalità più interessanti della nuova generazione di pianisti italiani. Al JeansMusic Festival presenterà un programma capace di mettere in luce una maturità interpretativa sorprendente, unita a una tecnica brillante e a una rara sensibilità musicale.





La sesta edizione del JeansMusic Festival segna anche un importante traguardo nel percorso di crescita della manifestazione, entrata quest'anno tra i progetti finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura. Un riconoscimento che consolida il ruolo del Festival nel panorama musicale pugliese e ne rafforza la missione: intrecciare qualità artistica, valorizzazione dei giovani interpreti e riscoperta del patrimonio storico e paesaggistico del Salento, trasformando piazze, castelli e chiostri in luoghi d'incontro tra musica e comunità. Un obiettivo reso possibile grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Lecce, Nardò, Otranto e Corigliano d'Otranto e al sostegno di CAROLI Hotels, main sponsor della manifestazione e partner delle date di Santa Maria di Leuca.





CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI





- 25 luglio - Santa Maria di Leuca, Villa La Meridiana - CAROLI Hotels, ore 21, ingresso libero. – Il Barbiere di Siviglia

- 26 luglio - Corigliano d'Otranto, Fossato del Castello De’ Monti, ore 21, ingresso libero. – Il Barbiere di Siviglia

- 28 luglio – Otranto, Fossato del Castello, ore 21, ingresso libero. – Il Barbiere di Siviglia

- 29 luglio – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21, ingresso libero. – Recital pianistico di Federico Primiceri

- 30 luglio – Nardò, Piazza Cesare Battisti, ore 21, ingresso libero. – Il Barbiere di Siviglia

- 2 agosto – Corigliano d'Otranto, Atrio del Castello De' Monti, ore 21, ingresso libero. – American Dream – SIGNUM Saxophone Quartet

- 3 agosto – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21, ingresso libero. – American Dream – SIGNUM Saxophone Quartet

- 4 agosto – Otranto, Largo Porta Alfonsina, ore 21, ingresso libero. – Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari

- 5 agosto – Lecce, Chiostro ex Convento degli Agostiniani, ore 21, ingresso libero. – Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari

- 6 agosto – Santa Maria di Leuca, Villa La Meridiana – CAROLI Hotels, ore 21, ingresso libero. – Samuele Telari feat. SIGNUM Saxophone Quartet

- 7 agosto – Lecce, Chiostro ex Convento dei Teatini, ore 21, ingresso libero. – Fabrizio Meloni feat. SIGNUM Saxophone Quartet

- 8 agosto – Nardò, Chiostro dei Carmelitani, ore 21, ingresso libero. – Alto Ritmo – Jacopo Taddei & Samuele Telari

- 23 agosto – Lecce, Piazza Sant'Oronzo, ore 21, ingresso libero. – Concerto lirico-sinfonico Omaggio a Tito Schipa





Ingresso libero