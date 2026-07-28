Andrea Vanzo arriva a Martina Franca con 'Intimacy vol.2 World Tour'



Il pianista e compositore si esibirà il 12 agosto al Teatro Verdi





Martina Franca e Taranto si preparano ad accogliere Andrea Vanzo , uno degli artisti più seguiti della scena modern classical internazionale, che il 12 agosto porterà il suo “Intimacy Vol.2 World Tour” al Teatro Verdi. L’evento è parte della decima edizione del festival Piano Lab.





Compositore, pianista e produttore musicale originario di Bologna, Vanzo negli ultimi anni ha conquistato un pubblico globale grazie alla sua musica che unisce tradizione classica e sensibilità contemporanea, mescolando elementi modern classical, pop, ambient e suggestioni cinematiche.





Il concerto di Taranto si aggiunge alle cinque tappe italiane del tour mondiale, che dopo aver attraversato numerosi Paesi tra Europa, Asia e America Latina ha visto suonare Andrea a Firenze, Roma, Milano, Mestre e Torino.





Un artista della nuova scena modern classical





Compositore, pianista e produttore musicale originario di Bologna, Andrea Vanzo è oggi uno degli artisti più ascoltati nel panorama della modern classical internazionale.

Nel corso degli anni ha costruito un pubblico globale grazie alle piattaforme digitali:

oltre 300 milioni di stream su Spotify, circa 30 milioni di ascolti su Apple Music e 165 milioni di visualizzazioni su YouTube, numeri particolarmente significativi per un artista indipendente.

Ancora più ampio l’impatto della sua musica sui social: circa 12 miliardi di ascolti su TikTok e oltre 60 miliardi su Instagram.

La sua musica è ascoltata soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, ma negli ultimi anni stanno crescendo rapidamente anche mercati come Brasile e Messico, a dimostrazione di un linguaggio musicale capace di parlare a pubblici diversi e superare i confini culturali.





Tra classica contemporanea, pop e suggestioni cinematiche con la melodia al centro





Il linguaggio musicale di Andrea Vanzo nasce dall’incontro tra tradizione classica e sensibilità contemporanea, mescolando elementi modern classical, pop, ambient e cinematici.

Al centro della sua scrittura c’è la melodia, che negli ultimi anni è diventata il tratto distintivo del suo stile. “Per me è stata quasi una liberazione riportare la melodia al centro della composizione. Oggi la vera sfida è scrivere melodie semplici e dirette, capaci di arrivare immediatamente alle persone”, racconta Vanzo.

Tra i suoi brani più popolari spicca “Valzer d’Inverno”, che ha raggiunto oltre 7,6 miliardi di ascolti complessivi sulle piattaforme digitali.

Molti ascoltatori utilizzano la sua musica come una colonna sonora quotidiana, per accompagnare momenti di concentrazione, creatività o semplicemente per ritrovare calma e equilibrio nelle giornate più intense.





Uno spettacolo che supera il concerto pianistico tradizionale





Il live di Andrea Vanzo è pensato come un’esperienza immersiva che rompe gli schemi del concerto pianistico tradizionale.

La scenografia ricostruisce la stanza in cui l’artista ha composto gran parte della sua musica, mentre luci, visual ed effetti scenici accompagnano il pubblico in un viaggio emotivo tra le composizioni più amate e i nuovi brani.

Sul palco Vanzo si presenta a torso nudo, come ama suonare da sempre: un gesto simbolico che rappresenta l’idea di intimità radicale con la musica e con il pubblico.

“Portare questa intimità in tour è un’emozione immensa. Sul palco non porto solo la mia musica, ma la mia vita”, racconta Andrea Vanzo.





Intimacy Vol.2: il nuovo capitolo del progetto musicale





Il tour accompagna l’uscita del nuovo album “Intimacy Vol.2”, secondo capitolo del progetto iniziato nel 2022 con Intimacy Vol.1. Il progetto rappresenta un invito ad entrare nel mondo più intimo dell’artista: un dialogo tra pianoforte, silenzi e memoria, tra la profondità della musica classica e l’immediatezza del linguaggio contemporaneo.

Tra i brani più significativi del nuovo percorso creativo c’è “Aria”, nato all’interno del progetto internazionale “Borders”, che coinvolge artisti di diversi Paesi con l’obiettivo di costruire una rete di composizioni come messaggio di unione in un momento storico segnato da nuove divisioni globali.





TEATRO VERDI - MARTINA FRANCA (TA) | 10ª edizione del festival Piano Lab.

Andrea Vanzo in concerto

Mercoledì 12 agosto 2026 | ore 21:45