JTF: 'Dalla Regione quasi 4,5 mln di € per l'Avviso per la Formazione e il sostegno dei lavoratori della provincia di Taranto'

"Attraverso uno stanziamento complessivo di quasi 4,5 mln di € a valere sul PN JTF 2021-2027, come Regione Puglia, grazie al Presidente Antonio Decaro e all'Assessore Regionale al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, abbiamo deciso di intervenire a favore dei lavoratori della provincia jonica. Nella fattispecie, le risorse saranno destinate all'Avviso Pubblico per la Formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, a rischio espulsione dal mercato del lavoro della provincia di Taranto - JTF CIG 2025. Si tratta di un intervento strategico coerente con il Piano Territoriale e, nello specifico, con l'Azione 'Supporto alla creazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori a rischio e colpiti dalla transizione e percorsi formativi per la diversificazione economica; potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro', Una misura che contribuirà a consolidare le strategie di transizione giusta, in continuità con quanto avviato dal già Presidente Michele Emiliano, nel percorso di trasformazione da un'economia dell'industria pesante a un'economia climaticamente neutra, con le relative opportunità di sviluppo legate nei settori: