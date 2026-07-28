JTF: 'Dalla Regione quasi 4,5 mln di € per l'Avviso per la Formazione e il sostegno dei lavoratori della provincia di Taranto'
"Attraverso uno stanziamento complessivo di quasi 4,5 mln di € a valere sul PN JTF 2021-2027, come Regione Puglia, grazie al Presidente Antonio Decaro e all'Assessore Regionale al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, abbiamo deciso di intervenire a favore dei lavoratori della provincia jonica. Nella fattispecie, le risorse saranno destinate all'Avviso Pubblico per la Formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, a rischio espulsione dal mercato del lavoro della provincia di Taranto - JTF CIG 2025. Si tratta di un intervento strategico coerente con il Piano Territoriale e, nello specifico, con l'Azione 'Supporto alla creazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori a rischio e colpiti dalla transizione e percorsi formativi per la diversificazione economica; potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro', Una misura che contribuirà a consolidare le strategie di transizione giusta, in continuità con quanto avviato dal già Presidente Michele Emiliano, nel percorso di trasformazione da un'economia dell'industria pesante a un'economia climaticamente neutra, con le relative opportunità di sviluppo legate nei settori:
- Green Economy
- Agricoltura Sostenibile
- Turismo Sostenibile
- Blue Economy
- Digital Innovation
L'Avviso Regionale promuoverà:
- percorsi formativi per la diversificazione economica
- potenziamento servizi per la ricerca di lavoro
- percorsi formativi proposti da Enti accreditati
- miglioramento delle competenze professional
- potenziamento dell'occupabilità nei settori interessati dai processi di transizione
- reinserimento o nuovo collocamento dei lavoratori interessati
In tal modo, diamo seguito e continuità all'Avviso 'JTF CIG 2025' già pubblicato (la cui conclusione è prevista per il 30/06/2029).
Infine, occorre ricordare che nella procedura prevista nel Piano esecutivo per la prov. di Taranto sono stati stanziati 57 mln di €, oltre a 15 mln di € per la copertura finanziaria degli interventi formativi".
Ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Cosimo Borraccino.
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