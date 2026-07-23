Appicca un incendio in un terreno con rifiuti, arrestato 57enne nel Leccese

SAN CESARIO DI LECCE - È stato arrestato in flagranza di reato un, ritenuto presunto responsabile dei reati di

L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri di San Cesario di Lecce, insieme agli agenti della polizia locale, in via Casello Ferroviario, mentre appiccava il fuoco all'interno di un terreno caratterizzato dalla presenza di macchia mediterranea e di rifiuti abbandonati.

Le fiamme si sono rapidamente propagate, interessando una superficie di circa 2,5 ettari.

L'intervento dei militari ha permesso di bloccare il presunto autore e di allertare tempestivamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce, che sono intervenuti riuscendo a circoscrivere e spegnere il rogo, evitando che l'incendio potesse estendersi ulteriormente.

L'episodio non ha provocato feriti.

Al termine delle operazioni, il 57enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.