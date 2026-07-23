Dall’India al Gargano, il fascino sonoro dei raśa accende l’alba di Torre Mileto

il percussionista e ricercatore sonoroprotagonista del concerto all’alba con il progetto «Sonu220V»

Sarà la luce dell'alba a fare da sfondo a uno degli appuntamenti più suggestivi della rassegna estiva «Prospettive», inserita nel cartellone del festival itinerante Apulia Antiqua, diretto da Giovanni Rota.

Sabato 25 luglio, alle 5.30, la scenografica Torre Mileto, a San Nicandro Garganico, ospiterà un concerto capace di intrecciare musica, natura e spiritualità in un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Protagonista sarà Vito De Lorenzi, percussionista, musicista e ricercatore sonoro tra le voci più originali della scena italiana, che presenterà il progetto «Sonu220V», realizzato attraverso l'uso dei tamburi a cornice, strumenti della tradizione mediterranea reinterpretati in chiave contemporanea.

Il musicista costruisce veri e propri paesaggi sonori nei quali si incontrano ritmi ancestrali, suggestioni etniche, texture elettroniche e improvvisazione. La caratteristica distintiva del progetto è la sua natura estemporanea: ogni brano prende forma nel momento stesso dell'esecuzione, rendendo ogni performance unica e irripetibile, profondamente legata al luogo, all'atmosfera e all'energia del pubblico.

A guidare il percorso musicale saranno i raśa, le essenze emotive della tradizione estetica indiana che attraversano l'esperienza umana. Attraverso il ritmo e la vibrazione del suono, De Lorenzi esplorerà le diverse sfumature dell'animo, evocando immagini, emozioni e sensazioni in un linguaggio capace di superare i confini geografici e culturali.

L'appuntamento, realizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Nicandro Garganico, presieduta da Alessandro Calello, conferma la vocazione di Apulia Antiqua alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico pugliese attraverso proposte artistiche capaci di creare un dialogo tra musica, territorio e identità.

Il concerto all'alba di Torre Mileto sarà così l'occasione per vivere uno degli angoli più suggestivi del Gargano in una dimensione particolare, accompagnati dal potere evocativo della musica e dalla magia della prima luce del giorno.

L'ingresso è libero. Per informazioni: 335.1477513.