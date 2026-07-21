Assalti ai bancomat e rapine, undici misure cautelari nel Foggiano

FOGGIA – I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza, con il supporto dei militari del Comando provinciale di Foggia, stanno eseguendo questa mattina nel Foggiano undici misure cautelari nei confronti di altrettante persone.

I destinatari dei provvedimenti sono accusati, a vario titolo e in concorso tra loro, di furto e tentato furto aggravato di autovetture, furto aggravato ai danni di un istituto di credito mediante l'utilizzo di esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina.

I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari di Potenza, su richiesta della Procura della Repubblica di Potenza, nell'ambito di un'inchiesta che ha portato gli investigatori a ricostruire una serie di episodi criminali.

L'indagine è partita dall'assalto a un bancomat di Lavello, in provincia di Potenza, fatto esplodere nel marzo del 2025 attraverso il cosiddetto “metodo della marmotta”.

L'operazione è tuttora in corso e ulteriori dettagli sull'attività investigativa e sulle accuse contestate agli indagati potrebbero essere resi noti nelle prossime ore dagli inquirenti.