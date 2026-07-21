Ospedale Di Venere, rinnovato l’Ambulatorio di Terapia del Dolore: in sei mesi presi in carico 2.500 pazienti

BARI – Spazi rinnovati e ampliati per l'Ambulatorio di Terapia del Dolore dell'Ospedale Di Venere, potenziato per rispondere alla crescente domanda di assistenza. La struttura, parte integrante dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, diretta dal dottor Claudio Petrillo, rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento del dolore cronico e delle patologie dolorose della colonna vertebrale e dell'apparato muscolo-scheletrico.

L'Ambulatorio dispone ora di due nuovi ambienti riqualificati, dedicati alle visite specialistiche e all'esecuzione di procedure infiltrative e mini-invasive, oltre a una nuova area di attesa riservata ai pazienti.

I numeri confermano la crescente attività del centro. Nel primo semestre del 2026 sono stati presi in carico quasi 2.500 pazienti, circa un terzo dei quali è stato sottoposto a procedure invasive o mini-invasive.

Tra le prestazioni erogate figurano trattamenti farmacologici, infiltrazioni caudali, radiofrequenze antalgiche, ozonoterapia e infiltrazioni di PRP (plasma ricco di piastrine). Vengono inoltre effettuate infiltrazioni con citochine autologhe, utilizzate nell'ambito della medicina rigenerativa per contribuire alla riduzione del dolore, e trattamenti con acido ialuronico nelle grandi e piccole articolazioni.

Tutte le procedure vengono eseguite con tecnica ecoguidata, che permette di intervenire con maggiore precisione e sicurezza.

L'attività dell'Ambulatorio è rivolta a pazienti di tutte le fasce d'età che soffrono di dolore associato soprattutto a patologie della colonna vertebrale, artrosi e altre condizioni dolorose croniche. Il centro si occupa inoltre di condizioni legate a patologie oncologiche, che possono incidere significativamente sulla qualità della vita dei pazienti.

Responsabile dell'Ambulatorio è il dottor Roberto Anaclerio, affiancato dalle dottoresse Mariapia Iacobellis e Valeria Zaccaria, insieme a un'équipe infermieristica composta da tre professionisti.

L'Ambulatorio di Terapia del Dolore è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e, inoltre, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 19.30.

Per accedere alle prestazioni è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale e la successiva prenotazione tramite CUP.

Per informazioni è possibile contattare il numero 080 5845004.