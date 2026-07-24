Bari, al PalaBarTino arrivano i Redesya

BARI - Venerdì 24 luglio, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il live dei Redesya, il progetto alt‑pop nato dall’incontro creativo tra due giovani artisti pugliesi, Serena Ciccarone ed Edoardo Silvestri.

La loro collaborazione affonda le radici nelle esperienze condivise a Londra, dove entrambi hanno assorbito linguaggi, sonorità e atmosfere che oggi ritornano in una forma nuova, più consapevole e profondamente personale.

Serena Ciccarone è la voce e il volto narrativo del duo. La sua scrittura, diretta e intensa, attraversa fragilità, desideri e contraddizioni con una naturalezza che diventa immediatamente riconoscibile. Gli anni trascorsi tra Italia e Regno Unito hanno affinato una sensibilità interpretativa capace di unire la cura del dettaglio cantautorale a una presenza scenica che trasforma ogni brano in un racconto emotivo, vivido e autentico.

Accanto a lei, Edoardo Silvestri dà forma all’ossatura sonora del progetto. Producer e polistrumentista, costruisce paesaggi elettronici che respirano delle notti londinesi: pulsazioni sintetiche, atmosfere immersive, linee melodiche essenziali che si intrecciano in un equilibrio raffinato. La sua ricerca timbrica, sempre in movimento, definisce un’identità musicale contemporanea, europea, immediatamente riconoscibile.

Dalla loro unione nasce un alt‑pop che non teme di essere crudo, diretto, a tratti cinematografico. I Redesya trasformano vissuti personali e immaginari urbani in un linguaggio sonoro che guarda oltre i confini, pur mantenendo un radicamento emotivo forte, capace di parlare a chi ascolta con sincerità e senza filtri.

Il live al PalaBarTino, locale che nel cuore del quartiere Libertà continua a dimostrarsi un punto focale della cultura musicale cittadina, sarà l’occasione per immergersi in questo universo: un set magnetico, pensato per trasportare il pubblico nelle atmosfere underground europee senza lasciare Bari. Un appuntamento che valorizza una delle realtà emergenti più interessanti del panorama elettronico‑pop, in uno spazio capace di amplificarne l’intensità, la forza espressiva e la dimensione esperienziale.













PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – Bari

Info: 3756855335

Inizio concerto: 20.30



