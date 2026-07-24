Casarano, insediato il nuovo Consiglio comunale: gli auguri di Congedo per l'avvio della nuova consiliatura

- "Si è tenuta oggi la prima seduta del Consiglio comunale di Casarano dopo le elezioni amministrative. Nel corso dei lavori si è proceduto alla nomina del consigliere Emanuele Legittimo alla presidenza del Consiglio comunale, al giuramento del sindaco Ottavio De Nuzzo, alla comunicazione della composizione della Giunta municipale e alla nomina delle commissioni consiliari. Con l'insediamento del nuovo Consiglio prende formalmente avvio il secondo mandato amministrativo del sindaco Ottavio De Nuzzo. In questa occasione desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al sindaco, alla Giunta, al presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali, nella certezza che, nell'esercizio delle rispettive funzioni, continuino a operare nell'interesse della città e della comunità di Casarano, proseguendo il percorso amministrativo che ha ottenuto il consenso e la fiducia degli elettori".