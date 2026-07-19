ICO Magna Grecia, “Queen in Symphony”: il tributo ai Queen tra Taranto, Bisceglie e Matera

TARANTO - La magia dei Queen arriva sul palco delcon, lo spettacolo che unisce la potenza del rock alla ricchezza dell’orchestra sinfonica.

L’appuntamento principale è fissato per martedì 21 luglio alle 20.30 al Mon Rêve Resort, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, il Lucania Apulia Chorus guidato da Graziano Leserri e la voce del cantante svedese Magnus Bäcklund. Il biglietto d’ingresso è di 20 euro.

Lo stesso progetto musicale sarà proposto anche lunedì 20 luglio alle 21 al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, in occasione della celebrazione della Bandiera Blu, con la direzione di Roberto Molinelli, e mercoledì 22 luglio alle 20.30 nella Terrazza di Palazzo Lanfranchi a Matera, con il ritorno sul podio di Piero Romano.

Dopo l’avvio del festival con due serate sold out, “Symphonic Greatest Hits” allo Yachting Club e “Symphonic Flamenco” al Relais Histò, il Magna Grecia Festival prosegue con un omaggio a una delle band più amate di sempre.

“Queen in Symphony” ripropone i grandi successi della formazione britannica guidata da Freddie Mercury, attraverso gli arrangiamenti di Roberto Molinelli e il dialogo tra voce rock, coro e orchestra.

In scaletta alcuni dei brani più celebri della storia del gruppo: “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “The Show Must Go On”, “One Vision”, “We Will Rock You”, “I Want It All” e “Innuendo”.

Magnus Bäcklund, conosciuto in Svezia per la partecipazione al talent Fame Factory e per la rappresentanza del Paese all’Eurovision Song Contest, interpreterà il repertorio dei Queen accompagnato dalle sonorità dell’Orchestra ICO Magna Grecia e del coro diretto da Graziano Leserri.

Il Magna Grecia Festival, con la direzione artistica del maestro Piero Romano, è organizzato dall’Orchestra ICO Magna Grecia con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, e con il contributo di partner privati.

Tra i prossimi appuntamenti della rassegna figurano “L’energia delle note” al Relais Histò il 25 luglio e “Trapunto di stelle – Omaggio a Domenico Modugno” allo Yachting Club il 28 luglio.

Biglietti disponibili online su Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia, via Giovinazzi 28, Taranto.