Bari, lavori BRT anche di notte: modifiche alla viabilità in viale Unità d’Italia fino al 21 agosto

BARI - Proseguono a Bari i lavori per la realizzazione del, con interventi programmati anche nelle ore notturne per ridurre l'impatto dei cantieri sulla viabilità cittadina e accelerare il completamento delle opere.

Le lavorazioni più interferenti con il traffico, come il rifacimento della segnaletica orizzontale e quelle che richiedono restringimenti o chiusure temporanee delle carreggiate, vengono concentrate nelle fasce orarie con minore presenza di veicoli.

Nella notte scorsa le squadre sono intervenute in via Quintino Sella, dove è stato completato il rifacimento della segnaletica orizzontale successivo ai lavori BRT, con il ripristino di attraversamenti pedonali, linee di delimitazione delle corsie, stalli di sosta e altri elementi della segnaletica.

I lavori notturni proseguiranno anche in viale Unità d'Italia. Da questa notte e fino al 21 agosto, nel tratto compreso tra via Antonio Meucci e via Capruzzi, sono previste modifiche temporanee alla circolazione, con restringimento della carreggiata, divieto di fermata e limite di velocità di 30 chilometri orari.

Tra le 23.30 e le 5.30 potrà inoltre essere disposto il divieto temporaneo di transito, limitatamente alle fasi di esecuzione delle lavorazioni. La circolazione sarà regolata dalla segnaletica temporanea installata nell'area di cantiere.

Particolare attenzione è riservata anche alle arterie maggiormente trafficate, come via Brigata Regina e il lungomare di Crollalanza. Dopo la fresatura della sede stradale e la realizzazione della corsia riservata al BRT, viene steso un primo strato di usura provvisorio che consente di riaprire rapidamente le strade al traffico, in attesa del completamento delle banchine di fermata. Il tappetino di usura definitivo viene realizzato soltanto al termine delle opere.

L'amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a utilizzare i percorsi alternativi indicati sul posto. La programmazione dei lavori notturni proseguirà, dove tecnicamente possibile, anche nelle prossime fasi del cantiere, con l'obiettivo di contenere i disagi per residenti, attività commerciali e automobilisti.