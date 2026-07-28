Bari, stasera a Pane e Pomodoro l'incontro pubblico di presentazione del 'Progetto Picone' di AQP per il completamento della separazione tra fogna bianca e nera a sud-est della città
BARI - Promosso dal comitato cittadino Pane e Pomodoro, si terrà questa sera, alle ore 19.30, presso l’omonima spiaggia (accanto all’ex bar), l’incontro di presentazione del Progetto Picone, finanziato complessivamente con 20 milioni di euro, grazie al quale AQP completerà la separazione tra le reti di fogna bianca e nera riconfigurando strutturalmente il sistema nella zona sud-est della città così da ridurre drasticamente il rischio di sversamento in mare delle acque del collettore Matteotti.
Accanto ai tecnici di AQP l’incontro, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione dell’assessore comunale alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.