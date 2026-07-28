'ResExtensa – Porta d'Oriente', al via a Bari 'Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro'



Nuovo Teatro Abeliano, Bari | Ingresso libero





Due debutti, due poetiche, un unico sguardo sulla danza contemporanea. È con la prima nazionale di MA dello Skopje Dance Theater e la prima assoluta di SHIFT di Andrea Costanzo Martini che prende il via "Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro", la rassegna ideata da ResExtensa – Porta d'Oriente, con la direzione artistica di Elisa Barucchieri, inserita nel programma "Le Due Bari" del Comune di Bari. Un cartellone che guarda alla scena internazionale e alla ricerca coreografica, mettendo al centro il corpo come luogo di relazione, trasformazione e confronto con il presente.





Martedì 29 luglio, alle 20.30 al Nuovo Teatro Abeliano, ad inaugurare il cartellone, interamente a ingresso libero, sarà la prima nazionale di "MA", nuova creazione della compagnia internazionale Skopje Dance Theater, firmata dal coreografo macedone Dejan Bitrovski, tra le voci più interessanti della scena contemporanea balcanica.





Concepito come un intenso duetto di danza contemporanea, "MA" affronta il tema dell'attesa come esperienza fisica, sociale ed esistenziale. Ispirato ad Aspettando Godot di Samuel Beckett, lo spettacolo trasforma il tempo sospeso, la ripetizione e l'immobilità in materia coreografica. In scena, Luka Gorgievski e Danilo Scalinci danno vita a un dialogo silenzioso tra movimento e stasi. Mentre uno dei performer ricerca continuamente uno slancio, l'altro rimane sospeso nell'immobilità: una tensione che diventa metafora della condizione umana, dove luce, ombra, distanza e durata assumono il ruolo di veri e propri elementi drammaturgici. La narrazione lascia progressivamente il posto al respiro, al peso del corpo e alle trasformazioni impercettibili del gesto, in una scrittura coreografica minimale e profondamente evocativa.





La rassegna proseguirà giovedì 31 luglio, ancora al Nuovo Teatro Abeliano, con un secondo appuntamento di grande rilievo. Alle ore 19.00, sempre ad ingresso libero, sarà presentata in prima assoluta "SHIFT", nuova creazione esclusiva del coreografo Andrea Costanzo Martini, nata al termine di una settimana intensiva di lavoro con un gruppo altamente selezionato di danzatori professionisti provenienti da tutta Europa. Formatosi tra l'Italia e la Germania e protagonista di un percorso internazionale che lo ha visto danzare con Batsheva Dance Company, Cullberg Ballet e la compagnia di Inbal Pinto & Avshalom Pollak, Martini è oggi tra gli autori più originali della scena contemporanea europea. Vincitore nel 2013 dello Stuttgart Solo Dance Competition con What Happened in Torino e autore di lavori presentati nei principali circuiti internazionali, sviluppa una ricerca che intreccia fisicità estrema, teatralità, ironia e una costante riflessione sul rapporto tra performer e spettatore. SHIFT rappresenta l'esito di un intenso processo creativo condiviso con i partecipanti al workshop condotto dall'artista, costruito non come semplice trasmissione di repertorio ma come spazio di ricerca sui principi compositivi del movimento, della presenza scenica e della trasformazione. Lo spettacolo sarà inoltre accessibile grazie al servizio di interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana), confermando l'impegno della manifestazione nel promuovere una cultura realmente inclusiva e aperta a tutti.