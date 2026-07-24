Bari, ufficiale l'arrivo di Lukas Grgic: contratto fino al 2028

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista austriaco Lukas Grgic, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Rapid Vienna, che non è stato rinnovato dopo il 30 giugno.

Nella scorsa stagione Grgic ha disputato 21 partite con il Rapid Vienna. Il centrocampista ha firmato un contratto con il club biancorosso fino al 30 giugno 2028 ed è già al lavoro nel ritiro di Roccaraso, dove si allena agli ordini dell'allenatore Massimo Rastelli in vista dell'inizio del campionato di Serie C.

Nel corso della sua carriera Grgic ha vestito le maglie di Rapid Vienna, Hajduk Spalato, LASK, WSG Tirol, SV Ried, SV Wallern, WSC Hertha Wels e FC Wels, società nella quale è cresciuto calcisticamente.

Intanto il direttore generale Pierpaolo Marino e il direttore sportivo Antonio Minadeo sono al lavoro per completare l'organico. Tra gli obiettivi di mercato figurano l'attaccante croato Karlo Butic della Casertana e il centravanti Guido Gomez del Crotone.

Il Bari si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Serie C, al via il 23 agosto, con l'obiettivo di disputare una stagione da protagonista e conquistare la promozione in Serie B al termine del torneo.