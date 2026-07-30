Beat Onto Jazz Festival, al via la XXV edizione: Aaron Goldberg Trio e Nuovo Trio Accord inaugurano la rassegna

BITONTO – Al via la XXV edizione del Beat Onto Jazz Festival, la rassegna musicale internazionale diretta artisticamente dall’avvocato Emanuele Dimundo. L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 31 luglio alle ore 21, in piazza Cattedrale a Bitonto, con una serata che porterà sul palco due formazioni di grande rilievo: l’Aaron Goldberg Trio e il Nuovo Trio Accord. A condurre la serata sarà Alina Liccione.

Ad aprire il festival sarà l’Aaron Goldberg Trio, composto da Aaron Goldberg al pianoforte, Joe Santoro alla batteria e Matt Penman al contrabbasso. La formazione rappresenta una delle realtà più interessanti del jazz contemporaneo, grazie a un repertorio che unisce virtuosismo, improvvisazione e un forte interplay tra i musicisti.

Il pianismo lirico e incisivo di Goldberg, profondamente legato alla tradizione jazzistica americana e arricchito dalle numerose collaborazioni con protagonisti della scena internazionale, dialogherà con la profondità sonora del contrabbasso di Matt Penman, musicista neozelandese tra le figure più autorevoli del jazz contemporaneo.

A completare il trio il batterista Joe Santoro, capace di combinare energia e precisione ritmica maturate attraverso la formazione accademica e una intensa attività concertistica. Il risultato è un vero e proprio laboratorio musicale dal vivo, nel quale standard reinterpretati, composizioni originali e improvvisazione si alternano in un flusso dinamico e coinvolgente.

Il tango di Piazzolla con il Nuovo Trio Accord

Dopo il jazz contemporaneo, la serata proseguirà con “Milonga de Buenos Aires”, spettacolo del Nuovo Trio Accord, formato da Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello e Manuel Petti alla fisarmonica.

La formazione proporrà un viaggio nelle atmosfere di Buenos Aires attraverso il tango e un omaggio ad Astor Piazzolla, accompagnato dalle coreografie dei ballerini argentini Rachele Morelli e Nelson Piliu.

Il programma comprenderà alcuni dei brani più celebri di Piazzolla, da Adios Nonino a Oblivion, passando per Violentango e Libertango, insieme a composizioni di Gardel, Galliano, Bregović e Bacalov e all'immancabile La Cumparsita.

Violino, violoncello e fisarmonica daranno vita a un intreccio nel quale la dimensione cameristica incontrerà la libertà ritmica e l’improvvisazione, mentre le coreografie dei danzatori argentini restituiranno al tango la sua dimensione fatta di corpo, sguardo ed emozione.

I tre musicisti vantano importanti esperienze sulla scena nazionale e internazionale. Gennaro Minichiello, docente al Conservatorio di Salerno, ha suonato nell’Orchestra della Rai e al Teatro Petruzzelli, oltre ad aver sviluppato una significativa attività cameristica con il Quartetto Meridies in Europa, Stati Uniti e Asia.

Giovanna D’Amato, docente al Conservatorio di Avellino, ha collaborato con l’Orchestra della Rai e con l’Orchestra Femminile Europea, esibendosi anche alla Carnegie Hall di New York.

Manuel Petti, fisarmonicista e arrangiatore, ha collaborato con l’Orchestra Casadei e con Max Gazzè e ha portato la fisarmonica in alcuni dei più importanti jazz club internazionali, tra cui il Blue Note di Pechino e quello di Shanghai.

Quattro giorni tra musica, fotografia e arte

Il Beat Onto Jazz Festival proseguirà fino al 4 agosto, trasformando il centro storico di Bitonto in un grande palcoscenico dedicato alla musica e alla cultura.

Per tutta la durata della manifestazione, a partire dalle 19, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica dedicata ai 25 anni del festival, allestita nel Sancti Nicolai Convivium, accanto alla Cattedrale.

L’edizione del venticinquennale punta inoltre a rafforzare il rapporto tra musica e patrimonio artistico grazie alla collaborazione con il Museo Diocesano, il Museo Archeologico “De Palo-Ungaro” e la Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”.

Quest’ultima proporrà orari ampliati e specifiche agevolazioni per consentire al pubblico del festival di visitare le proprie collezioni durante le giornate della manifestazione.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 31 luglio alle 18, con la visita alla mostra “Barocco. Allegorie del sensibile”, curata dalla direttrice della Galleria Nazionale della Puglia, Carla Scagliosi.

Musica, fotografia, arte e patrimonio storico si incontrano così nel cuore di Bitonto per celebrare i 25 anni di una delle rassegne jazz più longeve e riconoscibili del panorama pugliese.