Lucera, sedici artisti raccontano la patrona della città: dal 3 agosto la mostra “Expectatio – Uardànn’ a Santa Marije”

LUCERA -Dal 3 al 9 agosto 2026, la galleria dell’associazione Utò-Lo Spazio della Luce APS, in via Pignatelli 14, ospiterà la mostra collettiva Expectatio – Uardànn’ a Santa Marije, un progetto dedicato alla figura di Santa Maria, patrona della città.

L’iniziativa è promossa da Utò-Lo Spazio della Luce APS, con il patrocinio e la collaborazione della Diocesi di Lucera-Troia, del Comune di Lucera e del Comitato Feste Patronali, e rientra nella programmazione ufficiale della Festa patronale di Lucera.

Sedici artisti per raccontare Santa Maria

Ideata e curata dalla pittrice Cleonice Di Muro, la mostra riunisce sedici artisti, in gran parte lucerini, chiamati a confrontarsi con una figura profondamente legata alla storia e all’identità della comunità.

Pittori, fotografi e scultori proporranno differenti interpretazioni di Santa Maria, trasformando la tradizione religiosa in un linguaggio artistico contemporaneo. Le opere saranno un'occasione per riflettere su memoria, appartenenza, spiritualità e senso di comunità.

Il percorso espositivo si confronta anche con uno dei simboli più importanti della devozione lucerina: la Madonna nera con il Bambino Gesù, tradizionalmente rappresentata dalla scultura lignea che, secondo la tradizione, Carlo II d’Angiò donò alla città e che ancora oggi è custodita nella Cattedrale di Lucera.

La storia del culto mariano è inoltre strettamente legata alla vicenda storica della città e alla figura di Carlo II d’Angiò, che nel 1300 trasformò Lucera nella Civitas Sanctae Mariae.

Gli artisti in mostra

A partecipare alla collettiva Expectatio – Uardànn’ a Santa Marije saranno:

Vincenzo Astuto, Raffaele Battista, Cleonice Di Muro, Esther Favilla, Giorgia Ferosi, Wanda Giannini, Francesca Inglese, Salvatore Lovaglio, Angelo Pantaleo, Andrea Petrillo, Giuseppe Petrilli, Giuseppe Sambero, Alessandro Tommasone, Viviana Visciani – Velis, VMA e Santa Marjë-Brand.

L’inaugurazione

La mostra sarà inaugurata lunedì 3 agosto 2026 alle ore 20, nella sede di Utò-Lo Spazio della Luce APS, in via Pignatelli 14 a Lucera.

All’inaugurazione interverranno il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta, il delegato vescovile alle feste patronali e parroco della Cattedrale “Santa Maria Assunta” don Costanzo De Marco, il presidente del Comitato Feste Patronali di Lucera M° Francesco Finizio, la curatrice della mostra Cleonice Di Muro e il presidente di Utò-Lo Spazio della Luce APS Alessandro Salvatore.

La mostra sarà visitabile dal 3 al 9 agosto, tutti i giorni dalle 19.30 alle 21.

“La festa patronale è un momento di fede e tradizione, ma anche un'importante occasione per valorizzare la cultura e le espressioni artistiche del nostro territorio”, ha dichiarato il presidente del Comitato Feste Patronali di Lucera, M° Francesco Finizio. “Con Expectatio – Uardànn’ a Santa Marije rinnoviamo il nostro impegno a fare dell’arte uno strumento di dialogo e partecipazione, capace di custodire la memoria e raccontare, con uno sguardo contemporaneo, l’identità della nostra comunità”.

Per Alessandro Salvatore, presidente di Utò-Lo Spazio della Luce APS, l’esposizione rappresenta “un nuovo tassello di valorizzazione di Lucera, esplicato attraverso il talento artistico espressione di un patrimonio territoriale”.

“Come associazione Utò continuiamo ad operare per far riecheggiare la bellezza che invita ad analizzare il presente sociale e provare a scorgere il futuro”, ha aggiunto Salvatore, sottolineando il valore del progetto nel mettere in relazione arte contemporanea, memoria e tradizione.

La mostra si propone così come uno degli appuntamenti culturali della festa patronale, offrendo un percorso attraverso linguaggi artistici differenti per riscoprire una figura che da secoli rappresenta uno dei riferimenti più profondi della storia e della comunità di Lucera.