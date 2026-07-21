Bitonto Opera Festival 2026, stasera la guida all’ascolto online del “Rigoletto”

BITONTO – Proseguono gli appuntamenti del Bitonto Opera Festival 2026. Questa sera, alle ore 19, sulla pagina Facebook della kermesse, sarà trasmessa in diretta la “guida all’ascolto online” del Rigoletto di Giuseppe Verdi, un approfondimento pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta dell’opera scelta per lo spettacolo conclusivo della 23ª edizione del festival, in programma sabato 25 luglio.

Sarà un viaggio tra i personaggi, le atmosfere e i significati del capolavoro verdiano, insieme al regista Filippo Rotondo e al maestro Angelo Palmisano, al pianoforte. Un’occasione per conoscere più da vicino l’opera e comprenderne la grandezza, in vista della rappresentazione che sabato sera sarà portata in scena sul palco dell’Istituto Sacro Cuore di Bitonto.

I biglietti per lo spettacolo finale sono disponibili su TicketOne. Il posto unico ha un costo di 25 euro, fino a esaurimento. Per gli under 25 e gli over 65 è previsto un biglietto ridotto al costo di 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni sono attivi i numeri 339 1175513 e 328 8930349. Aggiornamenti e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Bitonto Opera Festival e sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione e dell’associazione La Macina.

Il Bitonto Opera Festival è organizzato dall’associazione culturale “La Macina” APS, con il patrocinio del Comune di Bitonto e in collaborazione con il Coro Lirico “Città di Bitonto”, Minerva Event Manager, la compagnia teatrale AttoREmatto, la Fondazione Villa Giovanni XXIII – Onlus e l’azienda agricola Torre di Lerma.