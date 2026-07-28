Bluvertigo, Ex-Otago, Casino Royale, Pinuccio e Kascignana Buskers: dall’1 all’8 agosto a Castrignano De' Greci torna 'Kascignana Festival'



Bluvertigo, Ex-Otago, Casino Royale, Pinuccio e Kascignana Buskers sono i protagonisti dell’edizione 2026 di Kascignana Festival, in programma dall’1 all’8 agosto a Castrignano de’ Greci. Quattro appuntamenti a ingresso gratuito tra musica, satira, arte di strada e partecipazione popolare, per un festival che negli anni ha saputo trasformare un piccolo comune in uno spazio aperto di incontro, socialità e cultura condivisa. Bluvertigo, Ex-Otago, Casino Royale, Pinuccio e Kascignana Buskers sono i protagonisti dell’edizione 2026 di Kascignana Festival, in programma dall’1 all’8 agosto a Castrignano de’ Greci. Quattro appuntamenti a ingresso gratuito tra musica, satira, arte di strada e partecipazione popolare, per un festival che negli anni ha saputo trasformare un piccolo comune in uno spazio aperto di incontro, socialità e cultura condivisa.





Nato per promuovere una riflessione sui valori della solidarietà, della fratellanza e del dialogo nella società contemporanea, il Kascignana Festival intreccia linguaggi diversi: concerti, spettacoli, incontri, arti urbane, mercatini, esperienze popolari e momenti di comunità. Dopo aver ospitato nelle passate edizioni artisti di rilievo nazionale e internazionale come Manu Chao, Vinicio Capossela, Planet Funk, Meg, Subsonica, Zen Circus, Lo Stato Sociale, Marlene Kuntz, Bandabardò, Lorenzo Kruger, Radiodervish, Rachele Andrioli e Coro a Coro, la manifestazione conferma anche quest’anno una proposta trasversale e di grande richiamo.





Il festival si aprirà sabato 1 agosto alle 21:00 in Piazza Enrico Berlinguer con il concerto dei Casino Royale. La storica band milanese porterà a Castrignano de’ Greci un live che ripercorre una delle stagioni più significative del proprio percorso, a trent’anni dall’uscita di “Sempre più vicini”, disco che ha segnato profondamente la scena musicale italiana degli anni Novanta, fondendo reggae, dub, soul, elettronica, rock e cultura urbana.





Domenica 2 agosto alle 21:00, sempre in Piazza Enrico Berlinguer, sarà la volta di Alessio Giannone in arte "Pinuccio" con il monologo “…vengono e ci tolgono il lavoro”. Uno spettacolo di satira sull’immigrazione e sui luoghi comuni, che con il linguaggio diretto, ironico e dissacrante dell’attore e autore pugliese smonta stereotipi, slogan e retoriche costruite attorno alla paura dello “straniero”, accompagnando il pubblico dentro le contraddizioni del presente.





Nelle prime due giornate il festival proporrà anche un programma di attività curate da Arci Lecce Solidarietà. All’interno del Palazzo Baronale De Gualtieriis si terrà l’estemporanea di pittura “Oltre i vicoli – Castrignano de’ Greci, il borgo e le sue terre”, in programma dalle 10:30 di sabato 1 agosto alle 18:30 di domenica 2 agosto. La premiazione è prevista alle 20:00 in Piazza Enrico Berlinguer; le opere dei primi tre classificati saranno esposte in modo permanente nella Casa Comunale. Sempre nel Palazzo, sabato dalle 17:00 alle 21:00, spazio al laboratorio di uncinetto per bambine e bambini, a cura di Salento RicamArte e Gina Montinaro. In Piazza Enrico Berlinguer, invece, le serate accoglieranno un mercatino artigianale con oltre venti espositori, tra creazioni, illustrazioni, ceramiche, gioielli, tessuti, legno, saponi naturali, produzioni biologiche e altre realtà che raccontano il territorio attraverso il saper fare. Saranno presenti anche i food truck di Cime Di Rapa e Nico Vizzi dell’Osteria Zia Nico, insieme alle birre artigianali del Birrificio Moi Beer.





Giovedì 6 agosto alle 21:00 il festival si sposterà nel centro storico con Kascignana Buskers – Artisti di strada in festa, in collaborazione con La Tribù dei Sempre Allegri, Salento Buskers Festival e Associazione Gessetti&Straccetti. Una serata pensata per grandi e piccoli, tra performance, spettacoli itineranti, musica, giocoleria, equilibrismo, circo contemporaneo, fuoco, bolle di sapone, acrobatica aerea, clownerie e sorprese diffuse, che trasformeranno le vie del paese in un percorso di festa, meraviglia e partecipazione. Il programma accoglierà I Trampuglia con i trampolieri “traballanti e monelli” di Dario, Rocco e Cecilia Cadei; Manucircus, progetto di Emanuele Lacerenza, tra giocoleria, equilibrismo su sfera e performance con il fuoco; Jack Gambino, alter ego di Luca Pastore, “seguipersone” e giustiziere di strada; Quentin Yvinec, giocoliere ed equilibrista su giraffa; Esmeralda delle Bolle, con le bolle di sapone di Esmeralda Abreu; la Gambling Band, formazione itinerante con Giancarlo Dell’Anna alla tromba, Luca Manno al sassofono, Gianluca Ria al sousaphone/tuba e Tony Flow a batteria e percussioni; La Signorina G, spettacolo di Giorgia Basilico tra acrobatica aerea e teatro comico; Volcanalia, fire performer di Domenico “Mimmo” Pizzutilo; Live Gravity, circus unconventional show di Michele “Crazy Mike” Diana; e Les Déstabilisés, duo composto da Jacopo Rollo e Agathe Zawieja, tra clownerie, giocoleria, acrobatica aerea e trapezio.





La giornata conclusiva di sabato 8 agosto prenderà il via alle 21:00 da KORA – Centro del Contemporaneo con un nuovo appuntamento della sesta edizione di Ogni Altro Suono, progetto multidisciplinare di concerti, residenze, performance e laboratori. Prodotto da Ramdom con la direzione artistica di Donato Epiro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, Ogni Altro Suono esplora l’idea di festival come possibilità di incontro tra suoni, luoghi, discipline e identità differenti, con particolare attenzione ai territori marginali e periferici. Per la serata inserita nel programma del Kascignana Festival saliranno sul palco Ondakeiki e Alessandro “Asso” Stefana. La band milanese attraversa rock psichedelico, kosmische musik, dub e post punk, costruendo una dimensione live avvolgente, pulsante e tridimensionale. Il chitarrista, compositore e polistrumentista, intreccia folk, sonorità cinematografiche e ambient in un percorso originale, segnato da collaborazioni con artisti italiani e internazionali come PJ Harvey, Mike Patton, Micah P. Hinson, Vinicio Capossela, Calexico e Penguin Cafe.





Dalle 22:00 la serata proseguirà poi nei Giardini Unicef “Alan Kurdi” con due storiche band della musica alternativa italiana: Ex-Otago e Bluvertigo. Il concerto della band ligure sarà un viaggio attraverso oltre vent’anni di musica, dagli esordi alla consacrazione nell’indie-pop italiano, fino ai brani più recenti. Sarà anche l’occasione per riascoltare dal vivo alcune canzoni di “Marassi”, album pubblicato nel 2016 che ha segnato una svolta nel loro percorso e che, a dieci anni dalla sua uscita, prosegue a risuonare come una colonna sonora generazionale. Gran finale con i Bluvertigo per una tappa di “Essere Umani Tour”, spettacolo che riporta dal vivo una delle formazioni più originali della musica italiana. Da sempre riconosciuti per performance coinvolgenti e fuori dagli schemi, il gruppo continua a distinguersi per un linguaggio capace di fondere rock, elettronica, new wave, rigore tecnico, sperimentazione e ironia. La nuova tournée si presenta come uno spazio sonoro e visivo in cui musica, identità e ricerca artistica si intrecciano, mantenendo al centro il concetto di umanità. “Non è intrattenimento, è presenza” è la frase scelta dalla band per sintetizzare lo spirito del tour.





Kascignana Festival è parte del progetto Borgo del Contemporaneo, promosso dal Comune di Castrignano de’ Greci e realizzato con Arci Lecce Solidarietà Società Cooperativa, con il sostegno dell’Unione europea – NextGenerationEU e del Ministero della Cultura, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e la Rete SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno e di ANCI. La serata finale è sostenuta anche dal finanziamento SMART-IN – Valorizzazione dei luoghi della cultura: laboratori di fruizione e di restauro del patrimonio archeologico a valere su POC PUGLIA 2021-2027 - Area Tematica 06 Cultura | Linea di intervento 06.02. Attività Culturali - Studio, recupero, valorizzazione e gestione dell’area di Parco Pozzelle e di Masseria Pozzelle a Castrignano de’ Greci.





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