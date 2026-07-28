Consiglio regionale: ok al Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2027-2029



BARI - Approvata a maggioranza, con 28 voti favorevoli e 11 contrari della minoranza, la Deliberazione della Giunta regionale contenente il Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2027-2029. - Approvata a maggioranza, con 28 voti favorevoli e 11 contrari della minoranza, la Deliberazione della Giunta regionale contenente il Documento di economia e finanza regionale - DEFR 2027-2029.





Con questo documento inizia la nuova programmazione economico finanziaria per il prossimo triennio. Si tratta di un documento molto corposo perché contiene tutte le politiche regionali.





Si compone di tre parti: nella prima parte c’è l'inquadramento socio-economico, la seconda parte è quella in cui sono rappresentate tutte le politiche regionali sanità, welfare, lavoro, istruzione, salute ed infine la terza parte che riguarda tutti gli obiettivi strategici dell'ente e delle singole strutture regionali.





È il documento di indirizzo politico che traduce il Programma elettorale in una visione di governo, indicando priorità, obiettivi e traiettorie di trasformazione. Risponde alle Linee di Mandato 2025-2030 che il presidente della Regione Antonio Decaro ha esposto durante la seduta di insediamento di questa legislatura che costituiscono il riferimento strategico per la definizione dei Documenti di programmazione economico finanziaria, dei Piani settoriali e dei Programmi operativi, assicurando coerenza tra visione politica, programmazione e attuazione delle politiche regionali.





Recepisce gli assi strategici della programmazione come quello di guidare la transizione ecologica e digitale, prendersi cura delle persone, costruire fiducia e creare comunità, costruire reti, tutelare il territorio e governare i rischi.