Caldo record in Puglia, Bari ancora da bollino rosso: da mercoledì arriva il calo delle temperature

BARI - Prosegue l’ondata di caldo che da giorni interessa la Puglia, con temperature elevate anche durante le ore notturne e una situazione di forte disagio per la popolazione.

Oggi, lunedì 20 luglio, Bari è tra le città italiane con allerta rossa nel bollettino del Ministero della Salute dedicato alle ondate di calore. Il livello massimo di allerta sarà confermato anche nella giornata di martedì 21 luglio, quando il capoluogo pugliese resterà tra le 18 città italiane interessate dal codice rosso.

L’allerta rossa indica condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute non solo delle persone più fragili — anziani, bambini e soggetti con patologie — ma anche della popolazione generale, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Da mercoledì arriva il sollievo

Un miglioramento è previsto a partire da mercoledì 22 luglio, quando l’allerta per Bari dovrebbe scendere al livello giallo.

Il cambiamento sarà favorito dall’arrivo di correnti più fresche, che porteranno a un graduale abbassamento delle temperature dopo la fase più intensa dell’ondata di calore.

Nel capoluogo pugliese sono previste temperature minime intorno ai 22 gradi e massime sui 29 gradi, valori decisamente più contenuti rispetto ai giorni precedenti e indicativi della fine della fase più critica.

La raccomandazione resta comunque quella di mantenere comportamenti prudenti fino al termine dell’emergenza caldo: evitare l’esposizione nelle ore centrali della giornata, idratarsi frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.