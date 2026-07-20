Terlizzi, paura in città: segnalata auto con persone incappucciate. Il sindaco invita a denunciare anche i tentativi di furto

TERLIZZI - Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a, nel Barese, dove alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un’auto con a bordo persone incappucciate che si aggirava per le strade cittadine.

Secondo le segnalazioni raccolte, gli occupanti del veicolo avrebbero tentato di introdursi in alcune abitazioni situate ai primi piani degli edifici, facendo scattare l’allarme tra i residenti.

A intervenire sulla vicenda è stato il sindaco Michelangelo De Chirico, che attraverso un videomessaggio diffuso sui social ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione e a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando tempestivamente eventuali situazioni sospette.

Il primo cittadino ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di presentare denuncia anche quando il furto non viene portato a compimento.

“È importante denunciare anche i tentativi di furto, perché fanno statistica e consentono, quando si partecipa ai tavoli provinciali per la sicurezza e l’ordine pubblico convocati dal prefetto, di avere un quadro più aderente alla realtà”, ha spiegato De Chirico.

L’amministrazione comunale ha quindi rinnovato l’invito ai cittadini a rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di episodi sospetti, contribuendo così al controllo del territorio e al rafforzamento delle attività di prevenzione contro i reati predatori.