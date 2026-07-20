Lecce, la mostra 'The future image. Scavi sull’Oriente di Heba y Amin con Vincenzo Valente'



"The future image. Scavi sull’Oriente di Heba y Amin con Vincenzo Valente". Mercoledì 22 luglio a Lecce, nel ricordo della curatrice Brizia Minerva, l’inaugurazione della mostra del progetto vincitore del PAC – Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura, che mette in dialogo l’artista egiziana e il salentino che, nella seconda metà dell’ottocento, lasciò la propria terra per trasferirsi tra Alessandria e Il Cairo.





"The Future Image - Scavi sull'oriente di Heba Y Amin con Vincenzo Valente" a cura di Brizia Minerva, uno dei progetti vincitori del PAC – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, giunge alla sua fase conclusiva.





Dopo un lungo percorso di ricerca, studio, viaggi, relazioni e selezione dei materiali, mercoledì 22 luglio a Lecce, tra il Museo Castromediano (ore 18:30) e l’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa (ore 20:00), sarà inaugurata la prima mostra personale in Italia dell'artista egiziana, classe 1980, con la presentazione del corpus di opere realizzato appositamente nell’ambito del PAC.





Il suo lavoro entra in dialogo con la produzione di Vincenzo Valente (Specchia, 1846 – Napoli, 1889), artista salentino che nella seconda metà dell’Ottocento lasciò la propria terra per trasferirsi in Egitto, tra Alessandria e Il Cairo. Proprio nella capitale egiziana vive e lavora Amin, tra le voci più autorevoli della ricerca contemporanea dedicata alla rilettura critica e non eurocentrica dell’Orientalismo. The Future Image si è sviluppato attraverso diverse fasi di residenza e approfondimento tra Lecce e Il Cairo.





Nel Salento, grazie anche alla disponibilità degli eredi, Amin ha potuto accedere alle opere e all’archivio di Valente; in Egitto ha invece elaborato il quadro teorico e formale del progetto.





Aperta fino a lunedì 7 settembre, la mostra si articolerà in due sedi espositive. La Pinacoteca del Museo Castromediano (dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 20:00 - ingresso libero), accoglierà una selezione di dipinti di Vincenzo Valente, in gran parte provenienti dagli eredi dell’artista e restaurati appositamente per l’occasione, in dialogo con alcune delle nuove produzioni di Heba Y. Amin. Nell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa (dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00, chiusa la domenica e nei giorni festivi - ingresso libero), saranno invece esposti un video-saggio inedito, alcune ceramiche, una composizione sonora, fotografie di grande formato e una scultura in cartapesta, realizzati da Amin per il progetto sostenuto dal PAC e affiancati da alcune opere di Valente.





Mercoledì 22 luglio l’inaugurazione si aprirà alle 18:30 al Museo con un talk di Wael Farouq, docente di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica di Milano, dedicato all’approfondimento delle questioni storiche e culturali legate all’orientalismo. Dalle 20:00, poi, a San Francesco della Scarpa l’opening della mostra con la partecipazione di Heba Y. Amin che racconterà il suo percorso. The Future Image si configura come un progetto speculativo che immagina un futuro “scavo” archeologico nel quale i ricercatori portano alla luce reperti non dell’antico Egitto, bensì delle fantasie europee sull’Egitto e sul cosiddetto Oriente. Il progetto parte dal presupposto che l’orientalismo non fosse semplicemente un regime rappresentativo, ma un progetto di civiltà di successo: l’Oriente immaginato dall’Europa è diventato materialmente reale attraverso la ripetizione, l’estrazione, l’architettura, la museologia, il cinema, il militarismo, il turismo e la riproduzione tecnologica. «Quello che per me era iniziato come uno studio sulla produzione di immagini coloniali si è evoluto in qualcosa di molto più strano: la scoperta di un meccanismo attraverso il quale l’Europa riscopre ripetutamente le proprie proiezioni», sottolinea l’artista.





The Future Image è sostenuto dal PAC2025 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Polo Biblio-Museale di Lecce, Puglia Culture, Comune di Castrignano de’ Greci e Kora – Centro del Contemporaneo.





Inaugurazione | Mercoledì 22 luglio | ore 18:30 e 20:00

Apertura Mostra | Dal 23 luglio al 7 settembre

Museo Castromediano | Dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 20:00 - ingresso libero

Ex Chiesa San Francesco della Scarpa | Dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00 |

Chiuso domenica e festivi

Ingresso libero

Info e contatti 0832373572 - museocastromediano.lecce@regione.puglia.it

www.facebook.com/MuCastromediano



