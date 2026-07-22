Ceglie Messapica, la città che suona: 150 pianisti in scena per 200 recital

CEGLIE MESSAPICA - Per due giorni il centro storico di Ceglie Messapica si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con il pianoforte protagonista assoluto di una maratona musicale diffusa tra vicoli, piazze, chiese e cortili storici.

Venerdì 24 e sabato 25 luglio torna la nona edizione di «Suona con noi», l'evento simbolo del festival Piano Lab, che vedrà alternarsi oltre 150 pianisti provenienti da Italia, Germania, Stati Uniti, Ungheria e Inghilterra, impegnati in circa 200 recital distribuiti nell'arco delle due giornate.

Sarà una grande celebrazione degli 88 tasti, con un repertorio capace di attraversare epoche, stili e linguaggi, dalla musica classica alle contaminazioni contemporanee. Bambini, giovani talenti, studenti, professionisti e appassionati si alterneranno davanti al pubblico, dando vita a un'esperienza collettiva che mette insieme età, formazioni e provenienze diverse. Tra gli interpreti figurano anche il giovane talento pugliese Raffaele Marangione e la siciliana Valentina Grisafi, presenza ormai consolidata nelle diverse edizioni di «Suona con noi».

L'evento, organizzato dall'associazione La Ghironda con il supporto di Marangi Strumenti Musicali e Steinway & Sons, è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Ceglie Messapica. La manifestazione incarna la filosofia della Ghironda, che porta la musica fuori dai luoghi convenzionali e trasforma gli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e condivisione.

Il centro storico sarà attraversato da un vero e proprio itinerario musicale diffuso, con dieci postazioni allestite in alcuni dei luoghi più suggestivi della città: la Chiesa di San Rocco, Piazza Sant'Antonio, Piazza Plebiscito, la Chiesa di San Demetrio, la Chiesa di San Gioacchino, la Chiesa Matrice, il Castello Ducale, Largo Monterrone, l'Atrio del Museo MAAC e l'Atrio del Municipio.

I recital prenderanno il via venerdì 24 luglio alle 19.15, mentre sabato 25 luglio la musica comincerà già alle 18, accompagnando il pubblico con una lunga staffetta di concerti fino a tarda sera.

Spazio anche alla creatività musicale contemporanea con i partecipanti al premio Piano Lab «Suona un inedito»: Francesco Miniaci, Nicolò Alberini, Massimo Scardino, Beatrice Mauro, Benny Gambino, Anna Lisa Losito, Lorenzo Cicala, Giulio Colapietro e Maria Irene Rizzo presenteranno al pubblico le proprie composizioni originali.

«Suona con noi» si conferma così una grande festa della musica, capace di trasformare Ceglie Messapica in una capitale internazionale del pianoforte, dove ogni angolo del centro storico diventa una sala da concerto e ogni esecuzione contribuisce a costruire un racconto collettivo fatto di talento, passione e condivisione.

I programmi completi e gli orari delle performance sono disponibili sulla pagina Facebook di Piano Lab.

Info: 080.4301150.