TERRÆ International Film Festival, tre giorni di cinema e cultura nel Capo di Leuca

PATU' - Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026,si trasforma in una finestra sul mondo con il, rassegna dedicata al cinema d'autore, alla fotografia documentaria, all'arte contemporanea e alla musica dal vivo. Il festival, promosso dall'associazione Terræ ETS con la direzione artistica del fotogiornalista Daniele Cagnazzo e del regista Jannik Splidsboel, si svolgerà negli spazi di, coinvolgendo anche il territorio di Morciano di Leuca.

Il tema scelto, "Local Stories. For A Global Impact", sintetizza l'obiettivo della manifestazione: raccontare il presente attraverso storie locali capaci di affrontare questioni universali e di interesse globale.

Ad aprire la rassegna, venerdì 24 luglio alle 19, sarà lo scrittore Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega. La serata proseguirà con la degustazione Earth Connection, le prime proiezioni del concorso internazionale TERRÆ Award e, alle 21.15, con Mr. Nobody Against Putin di David Borenstein e Pavel Talankin, vincitore dell'Oscar 2026 per il miglior documentario. In chiusura, il concerto di Massaroni Pianoforti.

Sabato 25 luglio spazio alla fotografia con la masterclass di Daniele Cagnazzo, mentre tra gli appuntamenti della giornata figurano il talk Voci dalla Selva con la cooperante Elisa Aste, dedicato alle esperienze di resistenza femminile in Colombia, e la proiezione di Celtic Utopia. In serata la performance sonora di Paco Maddalena e il concerto degli Zebra TSO.

Domenica 26 luglio il programma propone la masterclass di cinema del regista e produttore Jannik Splidsboel, il talk Beyond Photography e la proiezione di Only On Earth di Robin Petré, dedicato al fragile equilibrio tra uomo, animali e cambiamento climatico. La serata conclusiva sarà caratterizzata dalla premiazione del TERRÆ Award e dalla musica di MENA! La Festa della Domenica.

Ampio spazio anche alle arti visive, con tre mostre di fotografia documentaria: The Betel Nut Beauties di Constanze Han, dedicata alle venditrici di noci di betel di Taiwan; Reliquiae Quotidianae di Gabriele Albergo, sul rapporto tra sacro e quotidianità nel Sud Italia; e Nomad Shepherds of Changtang di Daniele Cagnazzo, reportage sulla vita dei pastori nomadi del Ladakh.

Il programma artistico sarà completato dalla collettiva TERRAERTH, dedicata a pittura, scultura, fotografia, installazioni e videoarte, e dall'installazione immersiva What Remains When Everything Is Performance di Elias Vanta.

Il festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Patù e il Comune di Morciano di Leuca, Proloco Patù e ARCI Terra di Mezzo, con il sostegno di Unione Europea, Ministero della Cultura e Puglia Promozione e con il patrocinio della Provincia di Lecce. La manifestazione rientra nel progetto di rigenerazione culturale "Storie meridiane", finanziato nell'ambito del PNRR Cultura, con l'obiettivo di utilizzare la cultura come leva di sviluppo economico e occupazionale e contrastare lo spopolamento dei piccoli centri.

TERRÆ International Film Festival 2026

Palazzo Romano, Patù (Lecce)

24, 25 e 26 luglio 2026

"Local Stories. For A Global Impact"