Dal 29 al 31 luglio ultimi appuntamenti nel nuovo cortile delle Officine Cantelmo di Lecce



Da mercoledì 29 a venerdì 31 luglio si conclude la stagione estiva del Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce, con ingresso da Corte dei Mesagnesi 30. Tre appuntamenti tra benessere, poesia performativa e musica accompagneranno il pubblico verso la pausa di agosto, prima della ripresa delle attività prevista a settembre. Da mercoledì 29 a venerdì 31 luglio si conclude la stagione estiva del Cortile delle Officine Cantelmo di Lecce, con ingresso da Corte dei Mesagnesi 30. Tre appuntamenti tra benessere, poesia performativa e musica accompagneranno il pubblico verso la pausa di agosto, prima della ripresa delle attività prevista a settembre.





Mercoledì 29 luglio alle 19:00 il Cortile ospiterà Umana Lab, workshop esperienziale dedicato al benessere psicofisico e alla regolazione del sistema nervoso, guidato dalla counselor integrata Ludovica Giustizieri. Attraverso il movimento consapevole e tecniche di breathwork basate su evidenze scientifiche, l’incontro offrirà uno spazio per rallentare, sciogliere le tensioni accumulate e recuperare un maggiore equilibrio. Il lavoro si concentrerà su tre dimensioni fondamentali: il corpo, la mente e l’energia. Umana Lab non è una lezione di yoga, ma un’esperienza pratica di ricalibrazione neuro-somatica, pensata per interrompere il ritmo frenetico della quotidianità e sperimentare un modo più consapevole di abitare il proprio corpo. Per partecipare è necessario portare un tappetino e indossare abiti comodi.





Giovedì 30 luglio alle 21:00 la slam poetry torna a farsi spettacolo con una nuova sfida organizzata dal Branco Po’etico “Slammals” e valida per il Campionato LIPS 2026/2027. Sei poeti e poetesse si alterneranno sul palco presentando testi originali, senza accompagnamento musicale, costumi o oggetti di scena e con un tempo massimo di tre minuti per ogni performance. A decretare il vincitore sarà il pubblico. A condurre l’appuntamento sarà Flavia Papadia, MC dell’evento, che accompagnerà spettatrici e spettatori tra versi, ironia, emozioni e presenza scenica. Chi desidera partecipare alla competizione può inviare la propria candidatura a pugliaslam@gmail.com , indicando nell’oggetto “La Slam Poetry sul Cortile” e inserendo nel testo nome, cognome, numero di telefono e profilo social.





Venerdì 31 luglio dalle 19:00 la stagione si chiuderà con Ne Vidimu – Summer Closing Party, una serata di musica, brindisi e convivialità per salutarsi prima della pausa estiva e darsi appuntamento a settembre. Ad accompagnare l’ultimo tramonto di luglio sarà il dj set di Scarlett Olivia, per celebrare una stagione fatta di incontri, spettacoli e serate nel cuore di Lecce.





Info 0832304896