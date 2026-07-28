Si chiude con 'Fimmene!' la seconda edizione del Festival NAT- Nature Arts Technologies



Lo spettacolo di Astràgali Teatro sui canti popolari salentini è l’ultimo appuntamento della prestigiosa rassegna che porta il Teatro nella natura del Salento. Venerdì 31 luglio 2026, ore 21 Museo Diffuso di Cavallino, ingresso nei pressi Ufficio Anagrafe





CAVALLINO (LE) - Si chiude venerdì 31 luglio 2026, alle 21, nel Museo Diffuso di Cavallino, la seconda edizione del Festival NAT- Nature Arts Technologies/ Non indifferente è la natura, curato e ideato da Astràgali Teatro e dall’International Theatre Institute Italia – UNESCO, grazie al quale le bellezze naturalistiche del Salento hanno ospitato artisti e compagnie teatrali da tutta Italia attivando azioni di ecosostenibilità nella realizzazione di pratiche culturali e performative.





A chiudere in bellezza la serie degli undici appuntamenti è “Fimmene!”, una delle produzioni più apprezzate di Astràgali Teatro, che vede sulla scena la cantante Anna Cinzia Villani e le attrici Roberta Quarta e Simonetta Rotundo, con le musiche dal vivo eseguite da Fabio Tolledi e la partecipazione dell’attore Matteo Mele.





Lo spettacolo, con la regia di Fabio Tolledi, è frutto di una lunga ricerca sui canti popolari salentini condotta dalla stessa Villani, e tra, teatro e musica, fa rivivere, in particolare, quei canti di donne che parlano di lavoro, d’amore, di lotta e desiderio. Da questi, traggono ispirazione i testi poetici scritti da Fabio Tolledi e che si intrecciano a melodie intonate da voci femminili, che un tempo si alzavano dalla terra verso il cielo e il mare. Si tratta di canti polivocali basati su storie comuni e visioni di un mondo espresse attraverso la musica con coraggio e ironia da quelle donne che cambiano attraversando i tempi e diventano figure centrali del patrimonio culturale.





Il Museo di Cavallino, che ospita l’appuntamento, è il più importante sito archeologico dell’era messapica, comprendente i resti di un villaggio di capanne risalente all’Età del Bronzo e importanti tracce dell’insediamento dei Messapi, nonché custode di flora e fauna che non trova più spazio nelle città.





NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 - Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale") e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2). La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’International Theatre Institute Italia, del Museo Diffuso di Cavallino, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, del Comune di Cavallino e dei Missionari Comboniani di Cavallino.



