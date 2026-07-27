'Estate a Lecce 2026', l'evento 'LuneDìLùMière calicidicinema Tutti i colori del Cinema sotto le stelle…agli Agostiniani'



I LUNEDÌ D'ESTATE SOTTO LA ...LUNA.SOTTO LE STELLE DEL GRANDE CINEMA. 15 giugno – 7 settembre 2026. 3 agosto in proiezione il film "Hollywood Party di Blake Edwards





Ancora un imperdibile appuntamento con LunedìLùMIère calicidicinema, la rassegna ideata da Antonio Manzo e promossa dal Comune di Lecce.Lunedì 3 agosto nel chiostro dell'ex Convento degli Agostiniani arriva un cult "Hollywood Party”. Titolo originale The Party, il film del 1968, diretto da Blake Edwards e interpretato dal suo emblematico attore, uno "straripante" (per bravura) Peter Sellers, a cui la serata del 3 agosto sarà dedicata. Una commedia surreale, che segue la "linea artistica" del suo regista. È la storia di un un goffo e disadattato attore indiano che rovinerà le riprese di un kolossal. A causa di un madornale errore, sarà invitato a una esclusiva festa hollywoodiana, dove sarà protagonista, suo malgrado, di una serie di situazioni paradossali e di rovinosi inconvenienti...

Gli ingressi sono gratuiti con prenotazione, per motivi organizzativi, su www.eventbrite.it o telefonando a: 3275433127





Come sempre ad introdurre la serata sarà il direttore artistico Antonio Manzo che illustrerà la trama del film, il cast, curiosità, prima però per tutti i partecipanti la degustazione di un calice, tra le prestigiose etichette della casa vinicola Palamà di Cutrofiano, abbinata alla pellicola in visione.