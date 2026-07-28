Francavilla Fontana, Zona P.I.P.: il Consiglio Comunale adotta il nuovo Piano Particolareggiato, adesso 60 giorni per le osservazioni



FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha adottato, nella seduta del 20 luglio, il nuovo Piano Particolareggiato della zona P.I.P., lo strumento che disciplina l'area produttiva cittadina e ne aggiorna l'assetto alle previsioni del Piano Urbanistico Generale. Il provvedimento era stato in precedenza esaminato e licenziato dalla II Commissione Consiliare. – Il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha adottato, nella seduta del 20 luglio, il nuovo Piano Particolareggiato della zona P.I.P., lo strumento che disciplina l'area produttiva cittadina e ne aggiorna l'assetto alle previsioni del Piano Urbanistico Generale. Il provvedimento era stato in precedenza esaminato e licenziato dalla II Commissione Consiliare.





Il Piano riguarda un'area di circa 184 ettari che si sviluppa lungo la Statale 7 Brindisi-Taranto, a poca distanza dal centro abitato. Nata più di quarant'anni fa, la zona non ha mai conosciuto uno sviluppo pieno e organico: nel tempo si sono accumulate difformità tra quanto previsto sulla carta e quanto realizzato sul territorio, legate soprattutto ai numerosi frazionamenti dei lotti effettuati nel corso degli anni. Il nuovo Piano nasce quindi da un lavoro di ricognizione dello stato di fatto, con l'obiettivo di riportare ordine nell'area, aggiornare la rete viaria e le infrastrutture e renderla più funzionale alle esigenze di imprese e operatori economici.





Il nuovo assetto ridisegna i lotti edificabili, la viabilità interna e gli spazi destinati a servizi e verde pubblico, restituendo funzionalità all'intera area e creando le condizioni per nuovi investimenti. Tra gli interventi previsti sulla viabilità, la realizzazione di una nuova strada che collegherà la vecchia provinciale Grottaglie-Francavilla con viale del Commercio e viale dell'Agricoltura, oltre alla modifica del tracciato di viale dell'Industria e alla creazione di un nuovo percorso di servizio per garantire l'accesso ai terreni agricoli che restano compresi tra i lotti.





Il Piano punta inoltre su uno sviluppo sostenibile dell'area, escludendo le attività a maggiore impatto ambientale e paesaggistico – come autodemolizioni, sansifici e impianti per il trattamento dei rifiuti – e favorendo invece l'insediamento di attività produttive, artigianali, commerciali, logistiche, direzionali e di servizio.





Una parte degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano è legata al finanziamento di circa 5,4 milioni di euro candidato dal Comune nell'ambito del bando ZES per il potenziamento della zona produttiva. Il costo complessivo delle opere di riqualificazione dell'area è stimato in circa 20 milioni di euro: per questo, in sede di Commissione è stata chiesta la predisposizione di un cronoprogramma che individui le opere da realizzare in via prioritaria.





Con l'adozione da parte del Consiglio Comunale si apre ora la fase delle osservazioni: per i prossimi 60 giorni chiunque abbia interesse potrà presentare osservazioni al Piano, che saranno esaminate dagli uffici competenti in vista dell'approvazione definitiva dello strumento. Tutte le informazioni su modalità e termini per l'invio delle osservazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.





Il Piano Particolareggiato si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della zona P.I.P. già avviato dall'Amministrazione Comunale, che comprende anche la realizzazione della nuova toponomastica dell'area e la candidatura a ulteriori finanziamenti per il potenziamento delle infrastrutture.





"Un risultato che guarda alla crescita del tessuto economico locale e alla capacità del territorio di generare nuove opportunità di lavoro" dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. "Pianificare significa saper leggere i cambiamenti che hanno attraversato la città in questi anni e quelli che la attraverseranno ancora, per garantire un futuro di sviluppo a Francavilla Fontana e a chiunque vorrà investire sulla città".





"Il nuovo Piano Particolareggiato costituisce lo strumento su cui costruire il rilancio della zona P.I.P." dichiara l'assessore all'Urbanistica Domenico Attanasi. "Con l'adozione del Piano superiamo criticità che si trascinavano da tempo e diamo alla città una pianificazione più aderente allo stato reale dell'area, capace di orientare in modo coerente i prossimi investimenti. È un passaggio che restituisce prospettiva a un'area strategica per l'economia cittadina".





"Con regole più chiare e una pianificazione aggiornata, le imprese hanno oggi un quadro di riferimento più solido su cui investire" dichiara l'assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo. "Dopo anni di difficoltà, questo Piano offre finalmente certezza a chi già opera e a chi intende insediarsi nella zona P.I.P.".