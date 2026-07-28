Galatone, maxi sequestro di droga e oltre 40 mila euro in contanti: arrestato un ventenne



GALATONE (LE) – Un'ingente quantità di sostanze stupefacenti, oltre 40 mila euro in contanti, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una piantagione domestica di marijuana. È il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato che ha portato all'arresto in flagranza di un ventenne di Galatone, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. – Un'ingente quantità di sostanze stupefacenti, oltre 40 mila euro in contanti, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e una piantagione domestica di marijuana. È il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato che ha portato all'arresto in flagranza di un ventenne di Galatone, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.





L'intervento è scattato nella mattinata di sabato 25 luglio, dopo una segnalazione anonima giunta intorno alle 7.30 al centralino del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò. La telefonata riferiva di un sospetto e continuo via vai di persone presso l'abitazione del giovane, circostanza ritenuta compatibile con una presunta attività di spaccio.





Gli agenti hanno avviato immediatamente gli accertamenti, dai quali è emerso che il ventenne risultava già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti. Raggiunta l'abitazione, i poliziotti hanno trovato il padre del ragazzo, che ha contattato telefonicamente il figlio invitandolo a fare ritorno a casa.





Circa quaranta minuti dopo il giovane è rientrato nell'abitazione ed è stato informato dell'imminente perquisizione domiciliare. Durante il controllo, gli agenti hanno avvertito un intenso odore di sostanza stupefacente proveniente dalla zona notte. Nella camera da letto del ventenne è stato rinvenuto un contenitore in plastica con 113 grammi di marijuana.





Le operazioni sono poi proseguite quando i poliziotti hanno notato un comportamento sospetto del giovane, sorpreso mentre tentava di disfarsi di un bilancino elettronico gettandolo dalla finestra. Il sospetto che fosse stato lanciato altro materiale all'esterno ha spinto gli investigatori a estendere le ricerche nel giardino confinante, previo consenso della proprietaria.





All'interno di un trampolino elastico per bambini sono stati scoperti 15 panetti di hashish, per un peso complessivo di 784 grammi, oltre a una busta contenente 46 dosi della stessa sostanza, per ulteriori 54 grammi.





Le verifiche hanno inoltre consentito di rinvenire sul tetto dell'abitazione 22 piantine di marijuana, alte circa dieci centimetri e coltivate in vasi di plastica.





La perquisizione della camera da letto ha portato al recupero anche di 100 grammi di cocaina, undici semi di marijuana, tre bilancini di precisione, materiale destinato al confezionamento delle dosi e una pistola giocattolo priva del tappo rosso di sicurezza.





Nel corso delle operazioni è sopraggiunta anche la madre del giovane, che ha consegnato spontaneamente agli agenti 40.240 euro in contanti, custoditi in diverse zone dell'abitazione. L'intera somma, ritenuta di interesse investigativo, insieme alla droga, ai bilancini, al telefono cellulare del ventenne e al restante materiale rinvenuto, è stata posta sotto sequestro. Le piantine di marijuana sono state estirpate e messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria.





Al termine degli accertamenti il ventenne è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.





Come previsto dalla normativa vigente, si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la persona sottoposta a indagine deve ritenersi non colpevole sino all'eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza.