Ostuni, il Questore dispone la chiusura di un bar per 15 giorni



Rafforzati i controlli con il camper della Polizia di Stato





OSTUNI (BR) – Un provvedimento di chiusura per quindici giorni nei confronti di un bar del centro cittadino e un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo del territorio con il camper della Polizia di Stato. Sono le due misure adottate dalla Questura di Brindisi nell'ambito delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica durante la stagione estiva.





Il Questore di Brindisi ha disposto la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico per 15 giorni, applicando l'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), norma che consente l'adozione di misure amministrative nei confronti di locali ritenuti teatro di episodi tali da compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica.





Il provvedimento è scaturito dagli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni in seguito ai gravi fatti verificatisi nella serata del 22 giugno 2026, quando, nelle immediate vicinanze del locale, si è consumata una violenta aggressione che ha coinvolto più persone.





L'episodio è avvenuto in una delle piazze più frequentate della Città Bianca, nel cuore del centro storico, sotto gli occhi di residenti e turisti. Le indagini, supportate dalle immagini del sistema di videosorveglianza comunale acquisite con la collaborazione della Polizia Locale, hanno consentito agli investigatori di ricostruire l'accaduto e documentare una scena ritenuta di particolare gravità.





Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'episodio non sarebbe stato immediatamente segnalato alle forze dell'ordine. La Polizia di Stato sarebbe venuta a conoscenza dei fatti soltanto in via informale, avviando quindi un'attività investigativa che ha permesso di ricostruire nei dettagli quanto accaduto. Anche le audizioni delle persone che avrebbero potuto fornire elementi utili non hanno inizialmente agevolato il lavoro degli investigatori, che, grazie agli approfondimenti svolti e ai riscontri raccolti, hanno comunque acquisito elementi ritenuti sufficienti per l'adozione del provvedimento amministrativo da parte del Questore.





Parallelamente all'azione di contrasto, la Questura di Brindisi ha intensificato le attività di prevenzione sul territorio ostunese attraverso l'impiego del camper della Polizia di Stato, posizionato nei luoghi di maggiore affluenza della città. Il presidio mobile è presente sia nella centralissima Piazza della Libertà sia nelle località marine di Ostuni, con l'obiettivo di garantire una presenza costante durante il periodo di massimo afflusso turistico.





L'iniziativa rientra nella più ampia strategia di polizia di prossimità promossa dalla Questura, finalizzata a rendere ancora più visibile la presenza delle forze dell'ordine nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e visitatori. Il camper rappresenta infatti un punto di riferimento facilmente riconoscibile, attraverso il quale gli operatori possono fornire assistenza, raccogliere segnalazioni, offrire informazioni e supportare residenti e turisti.





In una città come Ostuni, che durante l'estate registra un notevole incremento delle presenze turistiche, il presidio mobile assume un ruolo strategico anche sotto il profilo della prevenzione. La sua presenza nei principali punti di aggregazione del centro storico e delle aree costiere contribuisce infatti a rafforzare il controllo del territorio, a svolgere un'efficace funzione di deterrenza e ad accrescere la percezione di sicurezza.





Con queste iniziative, la Questura di Brindisi conferma una linea d'azione improntata alla prevenzione e alla fermezza, attraverso l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa e una presenza sempre più capillare delle forze dell'ordine sul territorio, con l'obiettivo di garantire la serenità della vita cittadina e tutelare l'immagine di Ostuni come destinazione sicura e accogliente per residenti e visitatori.