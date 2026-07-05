Giovinazzo, finale regionale di Miss Cinema: in palio la fascia da prefinalista di Miss Italia
GIOVINAZZO - La bellezza e il talento cinematografico pugliese tornano protagonisti a Giovinazzo con la finale regionale di Miss Cinema, in programma sabato 11 luglio alle ore 20.30 nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II.
L’evento rientra nel percorso di selezione del concorso nazionale Miss Italia, che punta a valorizzare volti e personalità adatti anche al mondo del cinema e delle produzioni audiovisive, settore in forte crescita in Puglia.
La serata assegnerà la fascia di prefinalista nazionale e rappresenta una tappa chiave nel cammino verso le fasi finali del concorso.
Organizzazione e ospiti
L’organizzazione è curata da Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale del concorso per Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Giovinazzo.
Ospite d’onore sarà Katia Buchicchio, che parteciperà alla serata in qualità di madrina.
La conduzione è affidata a Christian Binetti, attore e presentatore anche della trasmissione dedicata al concorso in onda su Antenna Sud. La parte musicale vedrà invece protagonista la cantante Elena Cappiello.
Moda, spettacolo e sponsor
Il lavoro di hair styling per le concorrenti sarà curato dai saloni Framesi, azienda italiana specializzata in hairbeauty professionale.
Numerose le realtà imprenditoriali che sostengono l’evento, tra cui aziende del settore edilizio, della ristorazione, del turismo e dei servizi, a testimonianza del forte coinvolgimento del tessuto economico locale.
La serata si inserisce nel calendario delle selezioni regionali che accompagnano Miss Italia verso le finali nazionali, con l’obiettivo di individuare non solo bellezza, ma anche presenza scenica e potenziale nel mondo dello spettacolo e del cinema.