Tragedia sul lavoro a Galatone, operaio di 58 anni muore dopo una caduta da sette metri

GALATONE - Un operaio di 58 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona artigianale di Galatone, nel Leccese.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando alcuni interventi all'interno di un capannone quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da un'altezza di circa sette metri. L'impatto non gli avrebbe lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare l'operaio, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i Carabinieri e gli ispettori dello Spesal, impegnati negli accertamenti e nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e a verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.