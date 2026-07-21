Guasto sulla linea Ferrotramviaria via Palese-Macchie: circolazione interrotta, attivati bus sostitutivi

BARI – Disagi questa mattina sulla linea della Ferrotramviaria che collega Palese e Macchie, a nord di Bari, dove un guasto tecnico ha provocato una temporanea interruzione della circolazione ferroviaria.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, le alte temperature avrebbero causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento, rendendo necessaria la sospensione del servizio sulla tratta interessata.

Per limitare i disagi ai passeggeri, i treni vengono deviati sul percorso via Aeroporto, mentre tra le stazioni di Europa, Palese e Macchie è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi.

Le squadre di manutenzione sono al lavoro per individuare e risolvere il problema e ripristinare la piena funzionalità della linea nel minor tempo possibile.

Il guasto si inserisce in un contesto caratterizzato dalle temperature particolarmente elevate che da giorni interessano la Puglia e l’area metropolitana di Bari.