Teatro Piccinni, scatta l’allarme antincendio per le alte temperature: danni al velario e alla cartapesta

BARI – L’impianto antincendio del Teatro Piccinni di Bari si è attivato automaticamente nella notte tra sabato e domenica a causa di un anomalo innalzamento delle temperature interne. L’attivazione dei sensori ha provocato la fuoriuscita d’acqua prevista dai protocolli di sicurezza per la protezione dell’edificio.

L’acqua ha interessato il velario del teatro, provocando anche il distacco di alcune finiture in cartapesta dorata, elementi ricostruiti durante i lavori di restauro conclusi nel 2019.

L’amministrazione comunale si è immediatamente attivata per verificare le condizioni della struttura e avviare le operazioni di asciugatura, che si sono protratte per un paio di giorni. Un primo sopralluogo è stato effettuato insieme ai tecnici della Soprintendenza, consentendo di mettere in sicurezza il teatro e di delineare un primo quadro dei danni.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Bari, Vito Leccese: “È un fatto che ci rammarica molto. Di fronte a una sollecitazione termica anomala, i sistemi automatici di sicurezza del Piccinni sono scattati”.

“Nel frattempo – ha aggiunto il primo cittadino – abbiamo svolto un sopralluogo con la Soprintendenza per verificare i danni e definire insieme il percorso di recupero, che consisterà nella ripulitura del velario e nel ripristino dei fregi in cartapesta, componenti che sono stati oggetto di interventi di ricostruzione e ripristino nel corso del cantiere per il restauro del teatro”.

Le verifiche tecniche proseguiranno per definire con precisione l’entità dei danni e le modalità degli interventi necessari. “Ho chiesto agli uffici e ai tecnici di lavorare a ritmo serrato per restituirci un quadro esatto della situazione e stabilire le modalità migliori per tutelare e gestire la programmazione del teatro”, ha concluso Leccese.

La priorità, ha sottolineato il sindaco, resta quella di garantire la tutela del Teatro Piccinni e consentire alla città di continuare a fruire in sicurezza di uno dei suoi luoghi culturali più importanti.