Molfetta, quattro gattini abbandonati tra i rifiuti sotto il sole: erano chiusi in un trasportino

MOLFETTA – Quattro gattini sono stati trovati chiusi all’interno di un trasportino di plastica, abbandonato tra i rifiuti sotto il sole cocente nella zona industriale di Molfetta. Una scena di estrema crudeltà che riporta l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono degli animali, particolarmente frequente durante il periodo estivo.

A fare la scoperta è stato un passante, attirato dai miagolii dei piccoli. I quattro cuccioli erano ammassati in uno spazio angusto, impauriti e disidratati, costretti a rimanere tra feci e urine. Il tempestivo intervento ha permesso di salvarli prima che le loro condizioni potessero aggravarsi.

A rendere ancora più sconcertante la vicenda è stata la scritta “In regalo” riportata sul trasportino, lasciata da chi aveva deciso di disfarsi dei quattro animali.

A denunciare l’accaduto è stata l’associazione Lo Stregatto di Molfetta, intervenuta dopo la segnalazione del cittadino per recuperare i gattini e prestare loro le prime cure.

“‘In regalo’ suona come una beffa. Peccato per chi li ha abbandonati, perché queste piccole vite sono davvero un regalo per chi decide di accoglierle”, ha scritto l’associazione in un post pubblicato sui social.

L’episodio ha suscitato indignazione tra i cittadini, con numerosi commenti di condanna per il gesto e messaggi di ringraziamento rivolti a chi ha permesso di mettere in salvo i quattro cuccioli.

L’associazione fa sapere che i gattini ora sono al sicuro e invita chi fosse interessato ad adottarli o a ricevere maggiori informazioni a contattare direttamente i volontari, da anni impegnati nella tutela dei felini sul territorio.