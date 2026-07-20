JeansMusic Festival 2026: dal SIGNUM Saxophone Quartet al Barbiere di Siviglia, fino all'omaggio a Tito Schipa



La grande musica conquista il Salento





Dal 22 luglio al 23 agosto il Salento diventa il palcoscenico della grande musica con la sesta edizione del JeansMusic Festival, rassegna organizzata dall'Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce con la direzione artistica del direttore d'orchestra, pianista e compositore Matthieu Mantanus. Quindici appuntamenti a ingresso libero animeranno alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, tra Lecce, Nardò, Otranto, Corigliano d'Otranto e Santa Maria di Leuca, confermando il festival come uno degli eventi culturali più attesi dell'estate pugliese.





Il cartellone propone un viaggio musicale capace di attraversare lirica, musica da camera, repertorio contemporaneo, jazz, tango e sonorità sudamericane, con l'obiettivo di rendere la musica di qualità accessibile a tutti e valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del Salento.





Tra i protagonisti dell'edizione 2026 spicca il SIGNUM Saxophone Quartet, considerato tra i migliori ensemble sassofonistici al mondo, insieme al sassofonista Jacopo Taddei, artista in residenza del Festival. Sul palco saliranno inoltre il clarinettista Fabrizio Meloni, storico primo clarinetto del Teatro alla Scala, il fisarmonicista Samuele Telari, la violinista, cantante e compositrice Vera Andrea Longo, il giovane pianista Federico Primiceri, l'Orchestra Filarmonica di Lecce e numerosi artisti e giovani interpreti impegnati in nuove produzioni e riletture del grande repertorio.





Un importante riconoscimento accompagna questa sesta edizione: il JeansMusic Festival è infatti tra i progetti finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, attestazione che conferma la crescita della manifestazione e il suo ruolo di riferimento nel panorama musicale pugliese. Fondamentale anche il sostegno delle amministrazioni comunali coinvolte e di CAROLI Hotels, main sponsor del Festival.





Tra gli appuntamenti più attesi figura il progetto American Dream, che vedrà protagonista il SIGNUM Saxophone Quartet il 2 agosto a Corigliano d'Otranto e il 3 agosto a Nardò, con un programma dedicato alla nascita dell'identità musicale americana attraverso le opere di Purcell, Dvořák, Gershwin e Bernstein.





Grande spazio sarà riservato anche ad Alto Ritmo, il coinvolgente concerto di Jacopo Taddei e Samuele Telari, in programma tra Otranto, Lecce e Nardò, dove jazz, tango e musica contemporanea si fonderanno in uno spettacolo ricco di virtuosismo e improvvisazione.





La lirica sarà protagonista dell'apertura e della chiusura del Festival con una nuova produzione de "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, proposta in una versione agile e coinvolgente che trasformerà piazze e cortili storici in autentici teatri all'aperto. Lo spettacolo debutterà il 25 luglio a Santa Maria di Leuca e proseguirà a Corigliano d'Otranto, Otranto e Nardò, con l'Orchestra Filarmonica di Lecce diretta dal maestro Ernesto Colombo.





Il Festival conferma inoltre la propria attenzione verso i giovani talenti. Ad inaugurare la manifestazione, il 22 luglio nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò, sarà "Tunnel", il nuovo progetto musicale di Vera Andrea Longo, mentre il 29 luglio il giovanissimo pianista Federico Primiceri, considerato una delle promesse del pianismo italiano, sarà protagonista di un recital dedicato ai grandi classici.





La chiusura, il 23 agosto in Piazza Sant'Oronzo a Lecce, sarà affidata al grande concerto lirico-sinfonico "Omaggio a Tito Schipa", diretto dal maestro Roberto Gianola con l'Orchestra Filarmonica di Lecce e i solisti Hiroko Morita e Vitaliy Kovalchuk, in un emozionante tributo al celebre tenore leccese attraverso arie d'opera e canzoni della tradizione napoletana.





«La nostra idea è da sempre quella di portare la grande musica fuori dai teatri, trasformando le piazze in luoghi di incontro e condivisione. L'opera apre e chiude il Festival, ma tutto il cartellone è costruito come un dialogo tra tradizione, innovazione e grandi interpreti internazionali», sottolinea il direttore artistico Matthieu Mantanus.





Soddisfazione anche nelle parole del presidente dell'Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, Antonio Bene, che ringrazia le amministrazioni comunali e CAROLI Hotels per il sostegno, evidenziando come il JeansMusic Festival continui a crescere, coinvolgendo pubblici sempre più ampi e promuovendo la cultura come motore di sviluppo sociale, turistico ed economico del territorio.





Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.





Per informazioni e programma completo è possibile consultare il sito dell'Orchestra Filarmonica di Lecce.