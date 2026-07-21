Il concerto di Francesco D’Orazio e Liubov Gromoglasova alla Masseria Palesi il 22 luglio per il Festival della Valle d’Itria



Dal primo Novecento al XXI secolo, il tema del Mediterraneo ispira la musica per violino e pianoforte, fra brani noti e ascolti rari





Nella storica Masseria Palesi, risalente al XVII secolo, fra ulivi e alberi secolari di Martina Franca, il Festival della Valle d’Itria fa tappa mercoledì 22 luglio (ore 21) con il duo formato dal violinista pugliese Francesco D’Orazio e dalla pianista Liubov Gromoglasova, interpreti capaci di spaziare con disinvoltura fra repertorio classico e contemporaneo, per il concerto Notturno Adriatico, terzo appuntamento della rassegna “Mediterraneo in Musica” che porta il festival fra masserie e chiostri del territorio pugliese.





Il “Mediterraneo” tema dell’edizione di questo Festival, ispira il programma del concerto, che si apre con la Suite italienne di Igor Stravinskij nella trascrizione per violino e pianoforte da Pulcinella, balletto che ha inaugurato quest’anno il Festival. Il programma prosegue con l’unica Sonata per violino e pianoforte composta da Nino Rota, dalla scrittura cantabile ed espressiva, e prosegue con Notturno Adriatico – brano che dà il titolo alla serata – che Mario Castelnuovo-Tedesco compose nel 1924, una “musica d’acqua” come è stata definita, ma anche una musica che nella sua scrittura appare luminosa e felice. Alle antiche culture della Sicilia e del Mediterraneo rimanda la Ballata per violino e pianoforte (2010) del compositore siciliano Marco Betta. Il concerto si conclude con la Sonata in sol per violino e pianoforte di Maurice Ravel, capolavoro della letteratura cameristica di primo Novecento, con il celebre movimento centrale, Blues, nel quale il compositore francese guarda con curiosità alle suggestioni della musica americana.





Biglietti: 15 euro posto unico, riduzioni per Senior, under 30 e under 18.





Vendita on line su vivaticket.com e presso la biglietteria del Festival a Martina Franca (piazza XX Settembre 5B, aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 21). Info: tel. +39 080 4805100, info@festivaldellavalleditria.it





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