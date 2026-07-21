Molino Casillo Experience: il fine dining incontra la rivoluzione della farina



Nasce il tour itinerante dedicato alle farine super premium con germe di grano: un palinsesto ambizioso di cene di degustazione nelle pizzerie, bakery e pastifici artigianali più prestigiosi d'Italia, per condividere la passione per la qualità





MILANO – Non una cena. Un'esperienza. Non una degustazione. Un'educazione al gusto. Nasce Molino Casillo Experience, il tour itinerante che porta le farine super premium con germe di grano al centro della cultura gastronomica italiana.

Un progetto ambizioso per un brand che, da sempre, crede che dalla qualità della materia prima dipenda la grandezza di ogni creazione. Come recita la filosofia di Molino Casillo: "Grandi farine per grandi ambizioni."





Oltre la promozione: una missione culturale





Molino Casillo Experience è un progetto di fine dining che ha l'obiettivo di raccontare il prodotto, creare consapevolezza e – soprattutto – costruire una community di appassionati e gourmet lovers accomunati da una stessa visione: la qualità senza compromessi.

I protagonisti assoluti di ogni appuntamento sono le tre linee super premium di Molino Casillo dedicate alle farine con germe di grano: Le Speciali con Germe di Grano, Origine e Altograno®. Tre espressioni distinte di una stessa filosofia — la valorizzazione integrale del chicco di grano — per sfarinati più nutrienti, più performanti e più sostenibili. Tra queste, Altograno® rappresenta la frontiera più avanzata dell'innovazione: uno sfarinato genuino e altamente nutriente che, rispetto a semole e farine integrali, contiene fino al +50% di proteine, -25% di carboidrati e +40% di fibre — ottenuto attraverso l'esclusivo e brevettato metodo Lavorazione Circolare®, che recupera le proteine del germe e le fibre dell'aleurone, restituendo a ogni impasto tutto il valore nutritivo del chicco di grano, con un impatto del -25% in termini di CO₂ equivalente.

In ogni tappa del tour, gli ospiti scopriranno le farine con germe di grano di Molino Casillo attraverso le creazioni dei maestri artigiani che le lavorano ogni giorno. Perché il modo migliore di capire una grande farina è assaggiarla nella sua forma più alta.





Un tour regione per regione, tra i migliori artigiani d'Italia





Molino Casillo Experience è pensato come un viaggio nell'eccellenza artigianale italiana, tappa dopo tappa, regione dopo regione. Un appuntamento che porterà le farine super premium con germe di grano nelle pizzerie, bakery e pastifici artigianali più prestigiosi del Paese — luoghi dove la farina non è mai un semplice ingrediente, ma il punto di partenza di una visione. La nuova tappa – venerdì 31 luglio – è quella di Molfetta da Mini Bar Garden Bistrot (Via Giovinazzo 6): in questa occasione sarà possibile partecipare al Pasta Experience, il laboratorio di pasta fresca con Nunzia la Pastaia. Per partecipare all’evento sarà sufficiente contattare direttamente il locale dove si svolgerà l’appuntamento.

Il Mini Bar Garden Bistrot nasce a Molfetta nel 1950 e, da oltre 75 anni, rappresenta uno dei punti di riferimento più autentici del territorio. Una storia imprenditoriale costruita attraverso quattro generazioni della famiglia Fiore, che hanno saputo trasformare un semplice bar di quartiere in uno spazio capace di attraversare il tempo, evolversi e rimanere sempre fedele alla propria identità. Quello che un tempo era un negozio di vicinato dove acquistare beni di prima necessità è diventato negli anni un luogo d'incontro per intere generazioni: una tappa quotidiana per il quartiere, un punto di riferimento per pendolari e viaggiatori, uno spazio che custodisce ricordi, tradizioni e momenti di condivisione. Oggi il Mini Bar Garden Bistrot è un concept contemporaneo che unisce caffetteria, bistrot e garden in un ambiente dal carattere vintage ed eco-friendly, progettato per far sentire ogni ospite a casa. Un luogo in cui design, accoglienza e gastronomia convivono in equilibrio, mantenendo intatto quello spirito di familiarità che lo contraddistingue da sempre. La cucina rappresenta il cuore del progetto: una proposta che valorizza la tradizione pugliese attraverso materie prime selezionate, prodotti genuini e una costante ricerca gastronomica. I sapori della memoria vengono reinterpretati con sensibilità contemporanea, dando vita a un'offerta che coniuga autenticità, creatività e attenzione alla qualità. Accanto alla proposta gastronomica, il Mini Bar Garden Bistrot è diventato negli anni anche uno spazio dedicato alla cultura e alla socialità. Il giardino ospita appuntamenti musicali, degustazioni, format esperienziali ed eventi che contribuiscono a renderlo uno dei luoghi più dinamici e riconoscibili della città. Il claim "Il gusto di condividere" sintetizza la filosofia che accompagna il Mini Bar fin dalle sue origini: la convinzione che l'ospitalità sia fatta di relazioni autentiche, attenzione ai dettagli e momenti capaci di creare connessioni sincere tra persone e territorio.

Ogni serata è un capitolo a sé: un menu d'autore costruito intorno alle tre linee super premium con germe di grano, un dialogo tra Molino Casillo e i gourmet lovers.





Molino Casillo: dal 1958, grandi farine per grandi ambizioni





Dal 1958, Molino Casillo è scelto dai migliori pastifici, panificatori, pizzaioli e pasticcieri italiani e internazionali. Una storia di famiglia nata in Puglia che si evolve costantemente, guidata dalla ricerca, dall'innovazione e dalla convinzione che l'innovazione possa restituirci la qualità di una volta.

Con la sua gamma di farine e semole di altissima qualità — tra cui Altograno®, la rivoluzione nutrizionale con +50% di proteine e -25% di carboidrati, la linea Origine con germe di grano e Le Speciali con Germe di Grano — Molino Casillo è l'alleato ambizioso di chi sa che solo da grandi farine possono derivare grandi risultati.