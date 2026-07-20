Il Primitivo di Manduria protagonista dell’estate tra eventi, degustazioni e valorizzazione del territorio



Dal centro storico di Maruggio (TA) a Pulsano (TA), fino al mare di Torre Ovo, marina di Torricella (TA), passando per Uggiano Montefusco, frazione di Manduria (TA), Sava (TA), Lizzano (TA) e Faggiano (TA), fino a Oria (BR): il Consorzio di Tutela firma un vero e proprio tour nel cuore del suo territorio con un agosto e settembre ricco di appuntamenti tra vino, musica e tradizione





Dal centro storico di Maruggio (TA) a Pulsano (TA), dal mare di Torre Ovo, marina di Torricella (TA), a Uggiano Montefusco, frazione di Manduria (TA), passando per Sava (TA), Lizzano (TA) e Faggiano (TA), fino a Oria (BR): il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni.





Un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni dell’areale, attraverso spazi di degustazione, incontri di approfondimento e momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate: Primitivo di Manduria DOC, Primitivo di Manduria DOC Riserva e Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG.





Il primo appuntamento è in programma venerdì 24 luglio a Maruggio, nel suggestivo centro storico, con “La Notte della Pecora Nera”. La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio, le sue eccellenze e le sue tradizioni attraverso un percorso tra cultura, produzioni locali e convivialità. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà presente con un’area articolata su due punti di degustazione, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere e assaporare il Primitivo di Manduria.





Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, il tour farà tappa anche a Pulsano in occasione del T-FEST, manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio, alla cultura e all’enogastronomia. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria prenderà parte all’iniziativa con un proprio spazio promozionale, nel quale il pubblico potrà avvicinarsi alle denominazioni tutelate.





Domenica 2 agosto, nella centrale piazza di Torre Ovo, marina di Torricella, di fronte al mare, si terrà la quinta edizione de “La Notte del Vino”, appuntamento dedicato alla cultura enologica e alle produzioni del territorio. Per l’occasione, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria allestirà un punto dedicato alla mescita e alla presentazione dei vini.





Il calendario proseguirà il 3 e 4 agosto a Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, in occasione della Sagra di San Domenico, organizzata dal Gruppo Culturale Aracne. Nell’ambito della manifestazione è prevista una masterclass sul Primitivo di Manduria, pensata per raccontare le caratteristiche delle denominazioni, il profondo legame con il territorio e il lavoro quotidiano delle aziende produttrici.





Il 10 agosto il Primitivo di Manduria sarà protagonista a Sava con “Calici di Stelle”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate enologica. Una serata dedicata al vino, alle stelle e alla scoperta del patrimonio vitivinicolo locale, durante la quale il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria disporrà di un’area composta da due postazioni per le attività di promozione e assaggio.





Dall’11 al 13 agosto sarà invece la volta del Wine Tour Fest di Lizzano. Nel centro storico del paese, gli artigiani locali esporranno le proprie creazioni, accompagnati da spettacoli musicali, assaggi di piatti tipici e abbinamenti con i vini del territorio. Tre giornate all’insegna dell’enogastronomia e della cultura locale. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà presente con due punti di mescita, offrendo ai numerosi turisti in vacanza nella zona, a pochi passi dal mare, l’opportunità di scoprire e apprezzare diverse etichette di Primitivo di Manduria.





Il tour farà tappa anche a Faggiano venerdì 28 e sabato 29 agosto, in occasione della XIV edizione della Festa della Vendemmia.





Il calendario estivo si concluderà il 5 e 6 settembre a Oria, in provincia di Brindisi, con “Uve Primitive – Festival dell’uva e del vino pugliese”.





«Attraverso la partecipazione alle manifestazioni estive nei comuni del nostro territorio – dichiara il Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Novella Pastorelli – confermiamo il nostro impegno nella promozione delle denominazioni tutelate e nella valorizzazione di un patrimonio che unisce vino, cultura, paesaggio e tradizioni. Questi appuntamenti rappresentano anche un’importante occasione per sviluppare l’enoturismo, offrendo al pubblico un’esperienza nella quale la degustazione di un calice si accompagna alla scoperta dei luoghi, delle tradizioni e delle persone che ogni giorno lavorano nella filiera. Il vino diventa così ambasciatore e narratore dell’identità locale».