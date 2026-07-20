Torna PerSe Visioni – Art Factory: a Polignano cinque giorni di arte, cinema, danza e musica

POLIGNANO A MARE - DalPolignano a Mare ospita la, il festival multidisciplinare organizzato dall'associazione, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese. Un cartellone che intreccia arte contemporanea, cinema indipendente, danza, musica sperimentale e partecipazione civile, coinvolgendo alcuni dei principali spazi culturali della città, tra cui lae il

L'edizione 2026 si sviluppa attorno a tre percorsi. Dal 18 al 22 agosto spazio a CorpiSmossi, con il workshop intensivo di danza "DIGGING", guidato da Alessandro Certini e Charlotte Zerbey della Company Blu, dedicato all'improvvisazione e alla ricerca sul movimento.

Dal 19 al 23 agosto torna anche Campo Bachi, nell'ambito del progetto E!state Liberi promosso da Libera, che trasformerà Casa Bachi – bene confiscato alla criminalità organizzata – in un luogo di confronto su legalità, memoria, ambiente e partecipazione, con incontri, laboratori e visite sul territorio.

Il cuore del festival sarà però PerSe Visioni – Live XP, in programma dal 20 al 22 agosto negli spazi della Fondazione Pino Pascali, con ingresso gratuito.

Ad aprire la rassegna, il 20 agosto, saranno la performance "The Trip" di Company Blu e la proiezione del documentario "Sea Sisters" di Brunella Filì, dedicato alle storie di due donne unite dal mare e dalla ricerca della propria libertà. La serata si concluderà con il dj set di Fonki Cheff, protagonista della scena internazionale del turntablism.

Il 21 agosto sarà invece dedicato al cinema breve, con una selezione di cortometraggi internazionali curata dalla regista Alina Marazzi, seguita dal live set del compositore greco Stefan Torto, tra elettronica e sperimentazione sonora.

Gran finale il 22 agosto, che si aprirà con la restituzione pubblica del workshop di danza nello spazio Resine. In serata, alla Fondazione Pino Pascali, saliranno sul palco i PS5, formazione guidata dal sassofonista Pietro Santangelo, e il producer romano Lorenzo BITW, artista della scuderia Ninja Tune, con un live che fonde elettronica e sonorità global.

PerSe Visioni è realizzato con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Polignano a Mare, Puglia Culture e Apulia Film Commission, in collaborazione con Libera, Fondazione Pino Pascali e numerose realtà culturali del territorio. Nel corso degli anni il festival ha ospitato importanti artisti italiani e internazionali, confermandosi come uno degli appuntamenti più originali dell'estate pugliese.



