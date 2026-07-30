Molfetta, premiati 260 studenti diplomati con 100 e 100 e lode: sul palco anche Adrian Fartade

Sono stati 260 gli studenti diplomati con 100 e 100 e lode premiati al Gran Shopping Molfetta nell’ambito di “100x100 Maturi”, l’iniziativa organizzata dal gruppo Viva Network in collaborazione con il centro commerciale per celebrare le eccellenze scolastiche del territorio.

A ricevere il riconoscimento sono stati i diplomati provenienti dagli istituti superiori di Bisceglie, Corato, Giovinazzo, Terlizzi, Molfetta e Ruvo di Puglia. Una giornata dedicata al merito che ha raccontato anche storie personali di particolare determinazione.

Tra i premiati, infatti, una donna che a 71 anni ha coronato il sogno di completare gli studi, raggiungendo il traguardo del diploma. Particolarmente significativa anche la storia di una mamma e del figlio, diplomati nello stesso anno.

Sul palco si sono susseguite testimonianze e interventi introdotti da Giancarlo Fiume, caporedattore della Tgr Puglia, e Ida Vinella, caporedattrice di Viva Network. L’obiettivo è stato anche quello di offrire ai giovani un momento di riflessione e orientamento proprio nel periodo in cui molti sono chiamati a scegliere il proprio percorso universitario o professionale.

La manifestazione non si è limitata alla premiazione. Accanto alla cerimonia sono stati allestiti corner dedicati alla formazione e al mondo del lavoro, con la partecipazione dell’Università LUM e della Polizia di Stato. Il personale della Questura di Bari e delle sue specialità ha consentito a studenti e visitatori di conoscere più da vicino competenze, tecnologie e professionalità al servizio della collettività.

«Vogliamo offrire ai ragazzi un'esperienza che metta in relazione merito, orientamento, lavoro e cittadinanza attiva», ha dichiarato Salvatore Farinato, organizzatore della manifestazione. «La straordinaria partecipazione di studenti, partner, istituzioni, imprese e realtà formative dimostra che investire nei giovani significa costruire il futuro del nostro territorio».

A sostenere il progetto anche diverse aziende e realtà del territorio: Gran Shopping Mongolfiera, Caseificio Maldera, Farmacia Del Prete, Corgom, LUO, Contasudinoi e Università LUM Giuseppe Degennaro.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Puglia e dai Comuni coinvolti, punta a valorizzare il merito scolastico creando allo stesso tempo occasioni concrete di orientamento. Tra queste anche l’opportunità offerta da LUO, che metterà a disposizione dei primi dieci giovani candidati stage della durata di un mese, favorendo un primo contatto con il mondo del lavoro.

A impreziosire l’edizione 2026 è stata inoltre la presenza di Adrian Fartade, divulgatore scientifico, autore e content creator particolarmente seguito per i suoi contenuti dedicati all’astronomia e all’esplorazione spaziale.

Nel suo intervento Fartade ha raccontato il proprio percorso professionale, sottolineando l’importanza della pazienza, della passione e della capacità di guardare al futuro anche quando i risultati non sono immediatamente visibili.

«Bisogna avere passione e pazienza, a volte gran parte del lavoro che facciamo non riusciamo a vederlo subito, a volte ci vogliono anni, ma non bisogna perdere la speranza e continuare a lavorare per i bambini. Non dobbiamo mai smettere di desiderare un mondo migliore», ha affermato il divulgatore.

Un messaggio rivolto soprattutto ai 260 giovani premiati, chiamati ora a trasformare il risultato raggiunto con il diploma in un nuovo punto di partenza. La giornata di “100x100 Maturi” ha così unito celebrazione del merito, orientamento e testimonianze, mettendo al centro le nuove generazioni e le loro prospettive per il futuro.