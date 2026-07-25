Incendi tra Francia e Spagna: oltre 220mila evacuati, il rogo minaccia Bordeaux





Continua a peggiorare l'emergenza incendi tra Francia e Spagna, con oltre 220mila persone evacuate a causa dei vasti roghi ancora fuori controllo. Nella notte, più di 60mila residenti hanno dovuto lasciare le proprie case nella regione di Bordeaux, facendo salire ulteriormente il numero degli sfollati.

Nel sud-ovest della Francia, l'incendio che da mercoledì interessa il dipartimento della Gironda sta avanzando verso l'area metropolitana di Bordeaux. Per questo le autorità hanno disposto l'evacuazione preventiva di altre quattro località: Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean d'Illac, Martignas-sur-Jalles e Saint-Aubin de Médoc.

Secondo la prefettura, il rogo, partito a nord del bacino di Arcachon, ha già devastato 19mila ettari di territorio e distrutto circa 100 edifici in soli tre giorni.

L'emergenza interessa anche la Spagna, dove i violenti incendi che colpiscono il centro del Paese continuano a destare forte preoccupazione.

Intanto Bison Futé, il servizio francese di informazione sul traffico, ha invitato gli automobilisti a evitare gli spostamenti verso o attraverso il dipartimento della Gironda, in una giornata contrassegnata dal massimo livello di allerta per il traffico e dall'elevato rischio legato agli incendi.