Lecce, occhi su Tyrese Asante: Trinchera prepara l'assalto al difensore del Maccabi Tel Aviv





FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato internazionale per rinforzare il reparto arretrato. Il club giallorosso ha infatti messo nel mirino il difensore olandese Tyrese Asante, attualmente in forza al Maccabi Tel Aviv.

Nella scorsa stagione Asante ha collezionato 23 presenze con il Maccabi Tel Aviv nel massimo campionato israeliano, confermandosi come uno degli elementi più affidabili della retroguardia. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie dell'ADO Den Haag, del Quick, del Quick Under 19 e dei settori giovanili di Sparta Rotterdam e Feyenoord. A livello internazionale, il centrale è stato inoltre titolare in sei partite con la Nazionale olandese Under 23.

Il contratto che lega Asante al Maccabi Tel Aviv è valido fino al 30 giugno 2027, ma nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, avvierà i contatti con la società israeliana per cercare di definire l'operazione. L'obiettivo del club salentino è quello di portare il difensore in giallorosso, valutando sia la formula del prestito sia l'acquisto a titolo definitivo.

Con l'inizio della nuova stagione ormai alle porte, il Lecce continua a lavorare sul mercato per costruire una rosa competitiva, con l'obiettivo di conquistare ancora una volta la permanenza in Serie A.