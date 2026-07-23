Massimo Ranieri a Taranto il 27 luglio: unica tappa in Puglia per “Tutti i sogni ancora in volo”

TARANTO - Saràa ospitare l'unica tappa pugliese del tour estivo di. L'appuntamento è per, alla, nell'ambito dell'edizione 2026 dell', rassegna organizzata dal Teatro Orfeo in collaborazione con Ultrasuoni Music Fest e il Comune di Taranto.

Ranieri porterà in scena “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare”, uno spettacolo che unisce musica, teatro, racconti, sketch e grandi emozioni, proponendo al pubblico alcuni dei brani più amati del suo repertorio.

Ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, lo show arriva dopo il successo di “Sogno e son desto”, che ha superato le 800 repliche, e prosegue il percorso artistico dell'artista tra canto, recitazione e momenti più intimi e personali.

In scaletta ci sarà anche “Tra le mani un cuore”, brano presentato da Ranieri al Festival di Sanremo 2025 e scritto da Tiziano Ferro e Nek, oltre a “Lettera di là dal mare”, vincitrice del Premio della Critica al Festival di Sanremo 2022. Spazio anche ad alcuni brani inediti firmati da importanti autori della musica italiana, tra cui Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi, contenuti nell'ultimo album omonimo dello spettacolo.

Ad accompagnare Ranieri sul palco sarà una band composta da Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri al sax e voce e Max Filosi al sax e flauto.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Orfeo, in via Pitagora 80 a Taranto, e sui circuiti TicketOne e 2Tickets. Sono previste anche riduzioni per l'acquisto di pacchetti ticket.

Il programma degli appuntamenti prevede inoltre Vincenzo Salemme sabato 25 luglio, il Carolina's Family Show domenica 26 luglio e Oesais con il “Ciao Ciao Tour 2026” martedì 28 luglio.