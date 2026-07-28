Lecce, Elezioni provinciali, Minerva e Capone: 'Il centrosinistra conferma la maggioranza. Il PD si afferma come perno della coalizione'



“Il risultato delle elezioni provinciali - commenta Stefano Minerva - ci consegna un dato politico chiaro: il centrosinistra mantiene la guida della Provincia di Lecce e conferma la propria maggioranza. È un risultato importante che dimostra la solidità di un progetto politico fondato sul lavoro quotidiano degli amministratori e sul radicamento nei territori”. “Il risultato delle elezioni provinciali - commenta Stefano Minerva - ci consegna un dato politico chiaro: il centrosinistra mantiene la guida della Provincia di Lecce e conferma la propria maggioranza. È un risultato importante che dimostra la solidità di un progetto politico fondato sul lavoro quotidiano degli amministratori e sul radicamento nei territori”.





“Sono circa duecento gli amministratori in più - aggiunge - che hanno scelto di sostenere il progetto del centrosinistra rispetto a quelli che hanno votato per il centrodestra. È un segnale politico significativo che racconta la fiducia di tanti sindaci e consiglieri comunali nel lavoro svolto in questi anni e nella prospettiva che stiamo costruendo insieme. Per il Partito Democratico questo risultato ha un valore ancora più rilevante. Dei consiglieri eletti nella maggioranza, quattro appartengono al PD o alla sua area politica. È la conferma della centralità del nostro partito all’interno della coalizione e del ruolo di equilibrio, proposta e governo che continua a svolgere”.





“Da capogruppo del Partito Democratico - conclude - in Consiglio regionale non posso che esprimere soddisfazione per un risultato che rafforza il nostro impegno e la nostra responsabilità. Il Partito Democratico si conferma il perno fondamentale del centrosinistra salentino e continuerà a lavorare per consolidare un’alleanza larga, credibile e vicina alle comunità, mettendo sempre al centro i bisogni dei cittadini e dei territori”.





“Le elezioni provinciali - interviene anche Loredana Capone - consegnano un messaggio politico importante: il centrosinistra continua a essere il punto di riferimento della grande maggioranza degli amministratori locali del Salento. Questo risultato nasce dal lavoro quotidiano di sindaci, consiglieri comunali e amministratori che, ogni giorno, affrontano i problemi delle proprie comunità e scelgono di costruire una prospettiva fondata sulla collaborazione istituzionale e sulla buona politica. Il risultato del Partito Democratico conferma la forza di una comunità politica radicata nei territori e capace di essere motore della coalizione. Ora questo consenso si traduce in una responsabilità ancora maggiore: continuare a dare risposte concrete ai cittadini, con umiltà, competenza e spirito unitario”.