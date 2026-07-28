Francavilla Fontana, il Consiglio Comunale approva definitivamente il Piano del Colore



FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Lo scorso 20 luglio il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato all'unanimità e in via definitiva il Piano del Colore. Lo strumento, adottato lo scorso gennaio, era stato pubblicato senza raccogliere osservazioni o riserve, ottenendo il via libera della Commissione Urbanistica lo scorso giugno. – Lo scorso 20 luglio il Consiglio Comunale di Francavilla Fontana ha approvato all'unanimità e in via definitiva il Piano del Colore. Lo strumento, adottato lo scorso gennaio, era stato pubblicato senza raccogliere osservazioni o riserve, ottenendo il via libera della Commissione Urbanistica lo scorso giugno.





Il Piano del Colore è un regolamento che disciplina l'aspetto cromatico ed estetico degli edifici, con l'obiettivo di restituire coerenza e identità ai fronti edilizi cittadini, a partire dal centro storico ma con estensione all'intero territorio comunale. Lo strumento nasce da un'analisi del contesto storico, architettonico e ambientale della città e si fonda su tre principi guida: la coerenza e compatibilità architettonica, la salvaguardia del tessuto storico e l'integrazione con l'ambiente urbano.





Il Regolamento disciplina gli interventi ammessi su facciate, intonaci, infissi, cornici, impianti tecnologici e arredo urbano, distinguendo tra manutenzioni ordinarie, straordinarie e nuove costruzioni, e individua un abaco dei colori vincolante per le diverse zone della città, coerente con la tradizione locale. Un'attenzione specifica è dedicata agli edifici scolastici, alle masserie e agli immobili di pregio, per i quali sono previste regole dedicate. Il Piano prevede inoltre, in deroga alle disposizioni generali, la possibilità di realizzare murales e installazioni artistiche a carattere urbano, purché coerenti con le linee di decoro architettonico complessivo.





La verifica del rispetto delle norme sarà affidata all'istruttoria dell'Ufficio Tecnico comunale; sono previste deroghe solo per le opere pubbliche, subordinate a una specifica deliberazione del Consiglio Comunale.





Il Piano si affianca agli altri strumenti urbanistici del Comune, in particolare al Piano Urbanistico Generale approvato lo scorso dicembre, del quale rappresenta un completamento sul piano della qualità e del decoro urbano.





"Il Piano del Colore significa custodire e valorizzare l'identità storica di Francavilla Fontana, restituendo coerenza cromatica e dignità al centro abitato ed evitando che interventi non coordinati compromettano l'immagine complessiva della città" dichiara l'assessore all'Urbanistica Domenico Attanasi. "È un tassello decisivo di un progetto più ampio che mira a coniugare tutela e innovazione, rispetto del passato e sguardo al futuro".





"Ogni città racconta se stessa anche attraverso i colori delle proprie facciate" afferma la vicesindaca con delega al Decoro e al Turismo Anna Maria Padula. "Con questo Piano ci prendiamo cura di un'identità che appartiene ai francavillesi e che, allo stesso tempo, offriamo a chi sceglie di scoprire la nostra città".





"Il Consiglio Comunale ha approvato oggi, e all'unanimità, uno strumento che aspettavamo da tempo" dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. "Il centro storico è la carta d'identità della città, il luogo che meglio racconta la nostra storia: prendercene cura, anche attraverso una regola condivisa sui colori delle facciate, è un modo concreto per rispettarla e consegnarla a chi verrà dopo di noi".