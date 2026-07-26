Lecce, nel mirino Alan Virginius: Trinchera prepara l'assalto all'attaccante dello Young Boys





FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato francese per rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino del club giallorosso c'è Alan Virginius, attaccante francese attualmente in forza allo Young Boys.

Nella scorsa stagione il classe 2003 ha collezionato 34 presenze con la formazione svizzera, mettendosi in evidenza nel massimo campionato elvetico. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Lille, Clermont Foot e FC Sochaux, oltre a quelle delle formazioni giovanili del Sochaux e dell'Entente.

Virginius vanta inoltre esperienze con le nazionali giovanili francesi: una presenza con l'Under 21 e dodici con l'Under 20.

Il suo contratto con lo Young Boys è in scadenza il 30 giugno 2029. Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, dovrebbe avviare i contatti con il club svizzero per cercare di definire l'operazione, che potrebbe concretizzarsi sia con la formula del prestito sia a titolo definitivo.

Il club salentino continua così a muoversi sul mercato con l'obiettivo di consegnare al tecnico una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie A, nel quale l'obiettivo principale sarà la conquista della salvezza.