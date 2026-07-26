JTF, dalla Regione 55,2 mln di € per la riqualificazione delle coste tarantine 'Sea Hub'



"'Sea Hub' è il progetto inserito nella Linea di Azione 'Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare la risorse naturali' del PN JTF sul quale, attraverso un'azione coordinata dalla Giunta regionale, la dotazione finanziaria complessiva ha rilevato un aumento significativo giungendo a € 55.203.555,90. Una misura importante che vede come beneficiari il Comune di Taranto e il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del capoluogo jonico. Nella fattispecie, questo importante strumento finanziario permetterà: "'Sea Hub' è il progetto inserito nella Linea di Azione 'Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare la risorse naturali' del PN JTF sul quale, attraverso un'azione coordinata dalla Giunta regionale, la dotazione finanziaria complessiva ha rilevato un aumento significativo giungendo a € 55.203.555,90. Una misura importante che vede come beneficiari il Comune di Taranto e il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del capoluogo jonico. Nella fattispecie, questo importante strumento finanziario permetterà:

- Riqualificazione ambientale della costa e del mare

- Rilancio della pesca e della miticoltura

- Potenziamento del turismo ambientale ed enogastronomico

Lo stanziamento complessivo verrà utilizzato per 4 azioni di intervento lungo la fascia costiera del Mar Grande e del Mar Piccolo e sarà suddiviso in due, l'equivalente dei due beneficiari:

- 42 mln di € al Comune per tre interventi di recupero, potenziamento e realizzazione di infrastrutture

- € 13.203.555,90 al Commissario per le bonifiche di Taranto per la riqualificazione ambientale, bonifica e rinaturalizzazione dell'Arco nord del Secondo seno del Mar Piccolo.

Lavoriamo per far rifiorire la splendida città dei due mari e donare ai tarantini una speranza concreta radicata nel futuro della nostra comunità".





Ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere regionale Cosimo Borraccino.