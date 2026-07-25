Milano, tenta di violentare una 22enne: arrestato

PIERO CHIMENTI - Ha tentato di violentare una ragazza di 22 anni, di origine ucraina, nell'androne del condominio in cui vive, in via Certosa, a Milano. Per questo un 24enne di origine egiziana è stato arrestato.

Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe seguito la giovane all'interno dello stabile subito dopo il suo ingresso, impedendole di raggiungere l'ascensore, dove avrebbe potuto mettersi al sicuro, per poi aggredirla.

La 22enne è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga l'aggressore, attirando prima l'attenzione dei vicini di casa e poi di una pattuglia della polizia locale che stava transitando in quel momento.

Grazie alla denuncia della vittima e alle immagini registrate dalla telecamera privata del condominio, gli investigatori hanno identificato e rintracciato il 24enne a Fara Gera d'Adda, dove lavorava. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale.



